兩黨新一輪紓困案談判進展不順 有哪些差異和共識？ 美國民眾何時才能收到第二筆1,200紓困金？



（綜合報道）白宮和參院共和黨人週一（27日）公佈了新一輪1萬億元的新冠病毒紓困計劃，該計劃稱為（復原法案），支持企業和學校重啟，同時也鼓勵美國人重回工作岡位。但這計劃與民主黨人的要求存在深刻的分歧，預計短期內並無達成協議的可能。

國會山網站報道稱，週一晚間，參議院民主黨領袖舒默(Charles Schumer）和衆議院議長佩洛西(Nancy Pelosi）在國會議長辦公室與財政部長姆努欽(Steven Mnuchin)和白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)進行了近兩個小時的初步談判，但沒有取得什麽進展。

民主黨人表示，共和黨的立法未能爲州和地方政府提供足夠的資金，未能保護租房者免遭驅逐，也沒有對受疫情重創的低收入社區進行足夠的資助。

國會也面臨著要求迅速達成協議的巨大壓力，因爲上千萬失業的美國人本周的額外失業援助福利即將到期。但民主黨人在週一會議後的語氣表明，短期內不太可能達成協議，舒默稱共和黨的計劃是“可悲的”，佩洛西則說這項一攬子計劃“不是認真的”。

國民要關心的是，何時收到這第二筆1,200元。

美國國會將在8月休會兩周，9月復會之後，緊接著就要迎接11月的總統大選。國民當然期望特朗普總統在休會之前簽署這項新法案，好讓他們可能在本月底就能看到這筆錢。

參議院民主黨領袖舒默在周二的《 CBS今晨》節目中說，雖然我很樂觀，我們可以在最後找到一個好的解決方案，但不幸的是，我們現在的分歧真的很大。

目前的形勢，共和黨控制的參議院和民主黨控制的眾議院似乎都打算等待投票，直到兩黨起草一份獲得雙方同意並在參眾兩院通過而由總統最終簽字成為法律的法案。

以下是兩黨在一些關鍵議題上的差異與共識

聯邦失業援助金：

民主黨要求將目前每週600元的額外失業補貼延長到明年1月。共和黨則提議在9月份之前將每週的額外補貼減少到200元，最終目標是員工獲得的州福利和聯邦福利總計爲原工資水準的70%。

個人紓困金：

兩黨均計劃再發放一輪1200元的直接紓困金，但其中細節略有不同。民主黨計劃給予每個家庭成員1200元，上限三人；已婚夫婦2400元。該計劃還會向一些個人沒有社安號的家庭發放支票。

共和黨則支持向個人支付1200元，已婚夫婦支付2400元，受撫養人支付500元，與前一輪紓困法案一樣。

兩項計劃均會向16歲以上的受撫養人發放紓困金。收入限制也與前一輪相同：個人調整後總收入超過7.5萬美元，戶主（通常是單親父母）收入超過11.25萬元，已婚夫婦收入超過15萬美的，獲得的款項逐步減少。

學校資金：

兩黨都支持向學校提供援助，但資金額度和具體用途有所不同。民主黨人計劃向學校撥款4300億元，其中500億元提供給托兒設施，而共和黨則計劃向學校撥款1050億元，將700億元用於資助中小學教育，300億元用於高等院校，50億元提供給州長自行決定如何使用。

舒默說，提案中的1050億元不足以讓學校在秋季安全復課。

對州和市府的援助：

民主黨要向因新冠大流行而陷入困境州和市府提供1萬億元的援助，支付急救人員、醫護和教師等；共和黨沒有提供新的資金，而是給州府和市府提供了更多靈活性，來使用3月份通過的1500億元法案。

參議院撥款委員會主席謝爾比(Richard Shelby)週一表示，資金可能會在稍後的過程中增加。

對企業、學校提供責任保護：

共和黨人的法案包括一項爲期五年的責任保障，以保護企業、醫療健保提供企業和學校免受工人和雇員因感染新冠而提起的訴訟，這是共和黨人的優先事項。

但民主黨人認爲，任何紓困支出都應該優先考慮工人的安全，而不是美國企業的安全。

重建FBI總部大樓：

共和黨人的提案包括提供17.5億元用於重建位於特朗普國際酒店附近的聯邦調查局總部，特朗普政府早前否決了一項將聯邦調查局總部遷到郊區的提案。

民主黨懷疑，特朗普希望調查局總部留在現址重建，是爲防止這棟老化的建築物被拆除後，地皮會落在他的競爭對手，與特朗普酒店隔街相對。

佩洛西說：“他們沒有給糧食券提供資金，但有錢重建聯邦調查局大樓，以便使總統的業務減少競爭。”

小企業薪資保護計劃（PPP）：

民主黨的計劃將花費1940億元擴大PPP到今年年底，補貼額將達到工資和福利的80%，合格工資上限爲45000元，還包括租金之類的固定成本。共和黨的計劃也將擴大PPP，補貼額上限爲年薪30,000元中的65%。

追蹤新冠確診個案和病毒檢測

共和黨計劃撥款160億美元用作新冠病毒檢測；250億美元用於醫院方面。民主黨則計劃撥款750億元用於病毒測試追蹤和隔離措施，支持醫療系統，確保民眾能免費獲得治療。

選舉安全資金：

民主黨希望撥款36億元以幫助各州確保選舉安全，並在疫情期間推郵寄投票提供便利。(3月份通過的CARES法案中包含4億元)共和黨的法案沒有提供新的資金。

如果民主黨和共和黨達成協議，並在國會兩院通過後由總統特朗普簽署成法，這將是第五輪紓困法案。今年3月國會通過了三項法案，其中包括最大規模的2.2萬億元CARES法案，包括爲個人提供直接紓困款，薪資保護計劃和擴大失業援助等項目。之後的4月份，國會批準了更多的PPP資金。

雙方都同意，這項法案可能是國會在大選前通過的最後一項新冠紓困法案，這意味著它將在特朗普能否贏得連任或民主黨能否贏得參議院多數席位方面發揮關鍵作用。