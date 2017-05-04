兩班敵對示威人士周六在82街巡遊　警察嚴陣戒備

（本報綜述）上周六，隨著第十一屆「82街玫瑰大道巡遊暨嘉年華」主辦單位宣佈因公眾安全理由取消活動後。但當日在82街仍出現有巡遊，而且更有全副武裝的警員在場，維持秩序，結果警方拘捕了三名滋事分子。

當日早上九時左右，一班市民在Montavilla 公園內聚集，以慶祝活動來替代被取消的巡遊；然後不同組織的示威者陸續到場集合然後開始巡遊，包括一班右翼份子Patriot Prayer ，持不同意見的示威者。據了解，波特蘭市長亦閃身慶祝活動中，但得知有示威者即馬上離去。警察隨奉召到場，全副武裝，隨示威隊伍同行，全程兩班示威者分隔，以策安全。

參加巡遊的是一班支持特朗普政府的人士，他們說是為支持言論自由來巡遊。然後在馬路的另一邊則出現一班自稱為Antifa的反法西斯組織同時在遊行。雙方不時隔著馬路互相對罵。

示威者在Montavilla 公園出發，各沿82街一邊走，一直到Eastport Plaza （原來82街玫瑰大道巡遊的起點）的Burger King 快餐店，然後在那裡進行一些政治話題的討論。期後，在警方和TriMet 安排下，用巴士將示威者送回起點的公園

有市民在網上留言，指警方用巴士送回示威者是浪費公帑，亦有人對警察如此大陣仗出現在東南區，引致市民人心惶惶表示極度不滿。

原定於4月27日舉行的第十一屆「82街玫瑰大道巡遊暨嘉年華」，主辦單位取消巡遊因接獲恐嚇電郵，內容說除非屬於魯瑪縣一共和黨團體退出巡遊，否則該組織將發動超過200人衝入巡遊隊伍，將他們拖出來。電郵內亦說：「你們已看到我們在市中心的力量是何等強大，就連警方亦不能阻止我們。」

這項活動每年均吸引數千市民在82街觀看巡遊，為免在巡遊中出現暴力場面，82街玫瑰大道商會表示，在無法保證民眾安全的情況下，被迫宣佈取消今年的「82街玫瑰大道巡遊暨嘉年華」。

主辦單位為此感到非常失望，因為這些外來團體所作的事竟遺憾地影響到波特蘭東區及82街社區。