兩極端組織本周六在市中心舉行示威 市民應避免到市中心

市長及警長警告示威者不要再來 波特蘭警方將嚴陣以待

（本報訊）波特蘭市長泰德．惠勒和警察局長丹妮爾·奧特洛（Danielle Outlaw）同聲向準備於本周六（17日）在市中心發動示威的人士發出嚴厲警告，表示警方在當天將拘補所有有暴力行動和破壞行為的示威人士，並強調波特蘭市的警方已準備好全力應對。

波特蘭市政府周三在市中心先鋒廣場舉行了記者會，參加的有工務員及工會組織、政界領袖、商界及社區領袖、宗教領袖等超過一百人，同聲遣責示威出現一切的暴力行為和保護言論自由的憲法。

本周六（8月17日），左派組織antifa及右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）兩個敵對的極端組織，將在市中心再次進行示威活動。這些組織近期多次在波特蘭市中心舉行示威，最後演變成暴力衝突，嚴重形響本市的安全。

今次的示威，更引起了全國右翼組織的關注，有不少右翼成員已計劃從全國不同地區到波特蘭市，參加周六在市中心的河濱公園舉行的一個「結束國內恐佈主義」的集會，企圖與打著反法西斯旗號的左派組織antifa公開對抗。右翼組織人士更在網上呼籲參加者帶同武器到波特蘭，準備「消滅」antifa成員。至於antifa組織則呼籲支持者齊出動，捍衛波特蘭市。

就是這些言論使惠勒市長和奧特洛警長認為周六的示威極有可能變成大型暴力衝突。再加上近期的槍擊案，市政府都嚴陣以待，二人均表達了他們強硬的立場，反對示威者利用言論自由作為在市內街道上爭吵的藉口。

在接受本地媒體的訪問中，市長反復說了18次，他反對示威者的暴力及顛覆言論自由的行為。他承諾對這類行為採取零容忍的態度，任何人士在本周六的示威中作出違法行為，警方都會迅速將其拘捕，並指出必要時會作出“大規模逮捕”。市長表示，屆時將有強大的警力在市中心佈防，除了本市及周邊城市的警員外，聯邦警察及州警亦會出動。市長亦已向州長作出要求，希望國防警衛軍能協助，但市長指這只是一個後備的方案。

市長說：好明顯，市政府的警力已有充足的資源和準備！市長對示威人士作出了嚴厲的聲明：『我們不要你，但如果你要來，我們亦已作好準備！』

市長這聲明與警察局長奧特洛早前的聲明互相乎應，她說：『不要來。我們不要你在這裡。 我不在乎你的政治立場。』

近兩三年，特別是特朗普上任總統以來，波特蘭市中心經常發生示威演變成暴力衝突的事件，破壞市中心的安寧。造成這暴力事件的通常是反法西斯激進分子及極右派示威者。在過往多次的衝突中，本地的警察被指未能迅速應對示威者，阻止示威演變成暴亂。

奧特洛警長表示，早前她說：「叫警察只站在一旁而不插手阻止暴力」的說話被曲解了。她指出因為本市的警力不足，警察在某情況下被下令不要追示威者，只要留守岡位。她又強調，波特蘭警方不可能因為作出大規模的拘補就可以平息所有暴力事件。

惠勒市長指出，警方的工作是執法，而不是烈士。市長又說，市政府可能會考慮奧特洛警長早前提出禁止示威人士戴面罩的方案，讓示威者鬆容逃脫警方的檢控，但立例需時，當務之急是要阻止周六的示威再一次演變成危害本市安全的暴力衝突。

在這暑假期間，周末都經常有不同的節目在全市舉行，市政府在周二發出通告，呼籲市民避免到市中心，示威只集中在市中心舉行，而市民仍可以在市內其他地方安全地參加其它的活動。據了解市中心範圍內舉辦的活動均被取消，有店家亦會關門，以策安全。

通告指：波特蘭警察部門將與其它執法部門和其它有關部門作出緊密合作，應付今次的示威行動，並強調，生命安全是最重要的。警方呼籲使用輕鐵和巴士出行的市民，應先查清楚行車情況才起行，每當警方認為某地區出現不安全的情況時，Trimet 公司將馬上調整行車時間表來配合，確保乘客和員工的安全。