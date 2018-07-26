兩家華人中藥店 被突擊搜查

（本報訊）在波特蘭東南區有兩家售買中藥的店舖遭到美國魚類及野生動物管理局的調查人員突擊搜查，最後在現場檢走了數十箱貨物作檢查。

在24日的早上約十時，數十名包括有來自美國魚類及野生動物管理局的調查人員、有配備警槍的聯邦警察、州警和波特蘭市警察，甚至有郵局人員，分別進入區內兩家中藥店，出示搜查令後，隨即封鎖藥店進行調查。期間一概人等不得進出，亦不准對外聯系。搜查行動至黃昏六時多才結束。

據店主表示，調查人員要檢查店內出售的中藥有否含有違禁動物的成份。最後，調查因員檢走了數十箱貨品進行作檢驗。其中包括有名貴的燕窩、海參、鹿茸、海馬……等野生動物產品。另外，店主的電話、店內的單據、甚至是銀行的賬戶資料，亦被調查人員檢走。

記者所現，現場的調查人員不單只有來自本州的，更有來自加州、愛德華州、華盛頓州等的聯邦調查人員。

其中一店主表示，調查人員就如入屋打劫一樣，將店內所有貨品全部搜出並帶走。另一店主亦表不滿，指他們是正當商人，出售的貨品全都是購自美國的批發商，今次遭突擊搜查，影響顧客對店舖的信心，在生意上這是嚴重的損失。

今次美國魚類及野生動物管理局的行動，引起了翡翠區委員會的注意，大家都懷疑，這樣的搜查是否須要出動這麼多帶有配槍的警員和調查人員，並安排警員把守店舖門前，這情況為附近的街坊帶來了驚恐。

翡翠區委員會及亞太裔聯盟已為此事準備隨時向受調查的商戶提供援助，同時會協助店主門認識他們應有的權利。他們準備聯絡市政府，要求他們釐清這行動是否屬政府打擊移民的政策之一。