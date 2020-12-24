全美17%餐館永久關閉 行業協會呼籲新一輪PPP



（綜合報導）新冠疫情的持續蔓延正在大規模摧毀餐飲行業。根據全美餐飲業協會週一公佈的數據，全美餐館當中已有17%永久關閉。該協會週一至信國會參衆兩院的兩黨領袖，公佈了最新的一項全美調研結果。

這份調查發現，疫情爆發以來已有17%的餐館永久關閉，數量高達約11萬家。其中，在過去三個月，有1萬家餐館永久關閉。大部分倒閉的餐館並不是新店。這份調查發現，倒閉的餐館平均開業有16年。

全美餐飲業協會公共事務負責人Sean Kennedy表示，“我們的調研還發現，包括連鎖餐飲、獨立門店在內共有超過50萬家餐館正在承受前所未有的財務惡化狀況。國會每拖一個月不出臺解決方案，就有數千家美國餐廳將永久關門。”

調查發現，58%的餐館預期在接下來三個月將臨時解雇或是永久裁員。另外，盡管此前一些餐館得以全面開放，但是銷售額仍然下滑36%。

伴隨著冬季到來，疫情加劇，全美可能面臨新一輪關停。上周，全美餐館銷售額下滑至8月初以來的最低水準。根據霍普金斯大學的數據，全美確診病例累計已超1400萬，死亡病例已達28萬。

早前，該協會呼籲國會通過第二輪PPP小商業貸款項目以及稅收減免政策以幫助餐館繼續給雇員發放工資。而本周已傳來了好消息，國會已敲了定最新一輪的新紓困協議，其中包括薪資保護計劃 (PPP)的小企業貸款、直接發放現金和聯邦失業補助。