全美逾20家肉廠關閉　影響食物供應鏈 總統簽署行政命令　授權肉類加工廠重開

（綜合報導）在這新冠疫情期間，接二連三傳出食物工廠出現多名員工確診，先是有牛肉加工廠，最近有泰森食品（Tyson Foods），日前就連在鄰近本州，僱有多名華人，位於凱爾索（Kelso）專營雞肉的福斯特農場（Foster Farm）也傳出有員工確診。

福斯特農場不單是位於華州凱爾索的工場，他們在加州和路易士安那州的工場亦有多名員工確診。在凱爾索的工場，上周有四人確診新冠病，衛生局官員稱最少有兩人是在處理雞隻的工場內工作的，以策安全，該公司在周一再為115員工進行病毒檢測。該工場的負責人表示，曾與確診員有接觸的工人已沒上班並進行隔離，以防萬一。

福斯特農場週三發布的一份聲明說，公司已按照疾病控制與預防中心的指引實施了保護員工的措施，包括：加強衛生，檢查健康狀況，員工戴上口罩，安裝分隔物以保持工作區的社交距離等等。該公司的總裁Brill表示，只要公司經營所在的社區不構成風險，工廠將保持營運。

美國肉類工廠工人確診新冠病毒病例激增，光是上周就有數百宗。由於肉廠的工人經常需要肩並肩地站在一起，工作幾個小時，這會極大增加他們感染病毒的風險。同時，肉聯廠內封閉的環境，以及工人缺乏個人防護設備的情況，都讓肉聯廠成為了疫情的“重災區”。

情況最嚴重的是在南達科他州Sioux Falls的豬肉加工廠泰森食品(Tyson Foods)，共有800多名工人感染了病毒。他們立即關閉了愛荷華州Waterloo市最大的豬肉生產廠。

佐治亞大學食品安全專家Manpreet Singh博士說，食品生產工廠正面要面對如何防止病毒在生產線員工之間傳播的挑戰。事實上全美各地工廠開始減產或關閉；也有勞工開始罷工、抗議工作條件不佳。

目前美國已有超過二十間肉品加工廠關閉，令肉類供應短缺。全美最大肉類加工商泰森食品指，廠房關閉令數百萬磅肉未能推出市場，警告全國食品供應鏈面臨崩潰。總統特朗普簽署行政命令，再次引用《國防生產法》，授權肉類加工廠重開，確保肉類供應穩定。

最近幾周，肉類加工業的疾病和餐館關門導致的需求變化擾亂了食品供應鏈。奶農們正在傾倒無法賣給加工商的牛奶，肉雞養殖場為了減少供應也在砸未孵化的雞蛋，一些水果和蔬菜在勞動力和配送中斷的情況下腐爛在農場，有豬農因沒地方容納豬隻及飼料費問題將部份豬人道毀滅，也有雞場因地方不足夠被迫要對200萬隻雞進行安樂死。。

根據美國農業部的數據，從3月到4月，冷凍豬肉的存儲量下降了4%。與此同時，屠宰場加工的肉減少了25%，而工廠卻有40萬頭動物積壓著。除了這些浪費外，由於餐廳、酒店、學校和主題公園的關門，大量農產品（包括牛奶，啤酒和蔬菜）將被浪費。

至於本地雜貨店有否受到食品工廠關閉的影響。Fred Meyer表示，他們的供應鏈已經拉長，需求也不斷增加。但是工廠的關閉並沒有太大影響，因為他們選用的是供應餐館的肉商。

在波特蘭東南部一家Safeway超市的肉類部門也看到堆滿食物。New Seasons表示他們不會從受影響的工場採購肉類的，所以沒有受到影響。該超市發言人表示他們會確倉庫中經常備有足夠的存貨。

目前美國農業部（USDA）及美國食品藥品管理局（FDA）均表示密切監察食物的安全。USDA表示，目前還未有證據顯示病毒可透過食物或食物包裝傳播，所以沒有任何會收的行動。

隨著這些食品工廠的關閉，USDA指出肉類的價格已上漲。同時美國正面臨日益嚴重的食品供應中斷的情況，食物影響到民生是一個極大的問題。

在周二，總統特朗普簽署行政命令，再次引用《國防生產法》，授權肉類加工廠重開，確保肉類供應穩定，並宣稱這些工廠是關鍵的基礎設施。由於美國是全球主要的肉類出口國之一，佔據了全世界豬肉和牛肉市場中約25％和14％的份額，美國的供應鏈斷裂也勢必將影響全球市場，可能會造成肉價的廣泛增長。