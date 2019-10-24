全美超過五萬輛校車被召回

（本報綜述）近日，國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)宣佈，在全美範圍內需召回超過五萬輛校車！管理局稱，這些校車未能符合聯邦政府的安全要求，召回行動將於今年12月2日正式展開。

國家公路交通安全管理局指，這些校車的座位椅背是用苯乙烯塊製成的，這種材料可能無法在座椅框架後部周圍提供足夠的衝擊吸收，當遇上撞車時，這將增加傷亡風險。

據悉，在美國，校車接載學生上學和放學的主要交通工具，每一位小朋友都被當成未來總統來保護，而作為接送“未來總統”上學放學的車輛，其安全性要求當然是非常高的。校車通體黃色，體型厚重，指示燈明顯並有黃色的閃光燈和紅色的停車標誌。車內座位上裝配有防撞安全裝置與安全帶。車內附帶衛星定位與聯網，全時監控車輛行駛情況。

由於自身結構強固，加之嚴格的法律法規、細心的校車司機與負責任的運營公司，使得校車安全係數非常高。校車是全美國最安全的車輛。

現在，國家公路交通安全管理局認為，大量校車的座位椅背的製作材料存在安全隱患，如果萬一發生撞車事故，乘客可能會受傷，所以必需召回！

此次召回影響到2014年至2020年的53,528輛Thomas Built校車型號，分別有：

Saf-T-Liner EFX

Minotour

Saf-T-Liner C2

Safe-T-Liner HDX

所有這些校車的座椅均不合格。

擁有Thomas Built校車型號的北美戴姆勒卡車公司(Daimler Trucks North America)將通知受影響的校車，而經銷商也將免費在車架和座椅套之間加裝襯墊。