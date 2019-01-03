全美華人花費40萬 自建花車宣揚華工血淚史

（綜合報導）全長3,000多公里、1869年建成的跨州太平洋鐵路，是美國史上第一條貫通東西岸的鐵路。鐵路最艱難危險的路段，是由14,000名華工飄洋過海、付出大量心血所建成，惟這段歷史往往被社會忽略。在慶祝跨州鐵路建成150週年，華工後裔發起紀念活動，籌集近40萬美元，建造一特長花車，在洛杉磯一年一度玫塊花車遊行上，向華工致敬。

鐵路華工第五代後人李衛新（Wilson），除了外公的祖父是當年14,000名鐵路華工之一，他的外公二戰時也代表美國參軍。家族在美國紮根逾百年，李衛新覺得，華人有份建成美國，但一直以來都不被社會接納，「那些年代在美國受苦，我們只是三等、四等，談不上公民，別人只是把我們當動物看待，西人對華人種族歧視，我們的祖先經過很多困難，我們才有今天。」

他說，華工當年願意建設最艱難路段，例如到內華達山脈鋪設鐵軌，到山谷之間搭橋，加上效率驚人，一日建好10英里路，如果沒有華工付出，鐵路不會這麼快開通，「150年前兩台火車（碰頭），拍照時沒有華人，看回150年的照片全部是西人，一個華人都沒有，但當年中央太平洋鐵路計劃中，9成工人都是華人，但拍照慶祝時卻沒有一個華人。」

「每人都有機會敍述自己的故事，不要讓別人寫你的故事，你要自己寫自己的故事」，為了希望紀念華工付出，讓華工歷史流傳後代，李衛新在去年發起籌建一輛屬於華人的玫瑰花車，並到各州的華人團體講述這建議，希望獲得各界華人的支持。

早在2014年慶祝鐵路建成145週年時，他與太太商量，決定趁著2019年鐵路建成150週年之際，佈置一輛花車參與遊行，經過多年計劃及籌款，終於達成心願。談到這些年到處募款，他一度感觸落淚，因為很難開口募捐﹐他試過數星期只募得幾千元，難免灰心，但洛杉磯的中華會館及李氏公所一口氣為他募了五萬元，使他大受鼓舞。本地的俄勒岡州中華會館及砵崙李氏公所亦有捐助。

95呎長花車的主題是「和諧團結」（Harmony Through Union），為今屆洛杉磯玫塊花車遊行最長的花車，兩台火車頭迎頭，模擬當年鐵路落成後，在猶他州的慶祝場面，加上兩隻巨型手臂一邊拿金釘﹑一邊拿大鎚，每鎚一下會有彩帶噴上天，還有鐵路華工後人登上花車一同巡遊。

李衛新認為，花車的意義不僅表揚華工付出，也希望團結華人與美國人，共同建立家園。花車活動除了從美國各地華人募得15萬元外，太平洋鐵路公司出資15萬元，他和太太出錢也出力，除捐了3萬元外，過去兩周整天到花車廠幫忙。他表示，花車巡遊只是慶祝華工的開端，已計劃好明年推出油畫冊、漫畫書、故事書等講述華工歷史，把華人在美國歷史宣揚開去。

在遊行當日，「和諧團結」在開始就因引擎漏油起火意外停擺，最後在兩輛拖車幫助下完成旅程。