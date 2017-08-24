全美瘋日食，企業損失 7 億美元

（綜合報導）8月21日，全美至少1,200 萬人因百年難得一見的日全食而瘋狂，從奧勒岡州到南卡羅南那州跨境14 州4,800 公里的地帶塞滿人群，許多中部凋零的小鎮可能從未湧進這麼多人，如俄勒岡州只有7 千人的小鎮馬德拉斯湧進超過10 萬追日族，當地觀光業者勢必趁機賺日食財。但另一方面，企業主得因為員工追太陽喪失的生產力付出 7 億美元代價。

據媒體報導，美國就業服務公司 Challenger, Gray & Christmas 估計，美國時間週一上班日至少有 20 分鐘因員工看 2 分半的日食而停止作業，損失達 6.94 億美元。 20 分鐘只是保守估計，許多人還要花時間架設望遠鏡、照相機等設備，或請假追日。

日蝕期間約有 8,700 萬人在工作，但很少人完全不為所動。報告計算方式是根據勞工統計局對所有 16 歲以上勞工的平均時薪估計，但 7 億美元數字相比美國員工一年的薪資總數計算佔比很小，因此不會影響總體經濟產出。

全美大日食影響程度還不如每年 3 月舉行的 NCAA 一級男子籃球錦標賽，稱為 March Madness，美國感恩節假期後的網絡行銷日 Cyber​​ Monday，以及超級杯過後的周一。在 March Madness 期間，雇主每小時損失 6.15 億美元。超級杯后的周一，員工心思仍然放在討論精彩賽事，使雇主每 10 分鐘估計損失 2.9 億美元。而感恩節假期後的網絡購物日，員工上網購物不工作，每 14 分鐘讓雇主損失 4.5 億美元。

報告指出，15 名員工的公司裡只要有 3~4 人心不在焉就會造成損失，因此像這樣的全國性活動對小公司的影響更大。

除了企業損失生產力之外，高度仰賴太陽能發電的州也因為日食損失大量電力，不過他們早已做好萬全準備。金融時報（Financial Times）報導，日食期間讓加州瞬間損失3,400 兆瓦電力，在此期間加州電網主管人員向天然氣發電廠與水力發電廠調度，同時也向其他州進口電力，這個動作已經計劃了數月。

加州計劃在 2030 年前將可再生能源電力供應比重提高到一半以上，這次事件剛好可測試間歇性太陽能在電力供應中的影響。位於全日食路徑北部的北卡羅來納州也擁有大量太陽能發電廠，公用事業公司杜克能源（Duke Energy）表示，太陽能發電量在峰值時期下降到1,700 萬千瓦，達100 兆瓦，杜克能源也表示已做好萬全準備，目前沒有遭遇什麼問題。