全美每年逾25萬人 死於醫療疏失

（綜合報導）約翰霍普金斯大學一項研究指出，「醫療疏失」在美國人死因中排名第三，僅次於心臟病和癌症；每年死於醫療疏失的病患超過25萬人，甚至可能多達44萬人。專家呼籲透過改善醫療體制缺失，並提醒病患重視自身權利。

傑利的一歲半女兒艾蜜莉的下腹部長了顆巨大腫瘤，經歷多次痛苦的手術和化療，總算即將痊癒。為了確保癌細胞完全清除，醫師建議完成化療的最後一次療程。在為期三天的化療療程的最後一天，也是艾蜜莉的兩歲生日前夕，一名藥技士準備生理食鹽水點滴時，竟錯注入超過20倍的劑量。不到數小時，艾蜜莉病況急遽惡化，裝上生命維持系統，宣告腦死，三天後去世。

艾蜜莉出事那天，醫院藥局人手不足，藥局電腦未正常運作，加上醫師指令傳達有漏洞，造成了這起悲劇。

約翰霍普金斯大學醫學院教授馬卡利主持的一項研究，分析連續八年的數據後發現，每年就醫者約有3541萬6020人次，死於醫療疏失者有25萬1454人，約占整體死亡人數的9.5%。

醫療疏失原因包括技術不當的醫護人員，診斷或治療錯誤，醫療系統缺失，以及可預防的不良反應等。改善醫療疏失，可以從加強溝通和紀錄著手，例如將病歷電子化，醫護人員的工作對話存檔備查等等。

病患也可透過不同方法，在就醫時獲得更多保障，例如：勇敢發問，對於醫療程序和用藥可能的好處、壞處及副作用詢問醫師；尋求第二意見，去看其他醫師，詢問其看法等等。

鑑於美國的醫療費用高得荒謬，近年醫療觀光盛行並不令人意外。「無國界病人」組織指出，去年幾達150萬美國人，為了省錢而前往海外就醫，比十年前增加約十倍。

醫療觀光的全球市場，預期每年增長多達25%，哥斯大黎加、巴西和印度的增幅最大，這些國家皆被視為醫療費低廉，省下的錢從20% 到90%不等。

當然，你可能聽過整容或整牙不當的可怕故事，而對海外醫療觀光持懷疑態度。但是你可能沒聽過太多順利完成醫療的故事，最近有人在社交網站Reddit詢問醫療觀光的好壞經驗，結果回應大多為正面。

帳號名為JPLucas14的人說，他需做牙齦移植，但在美國即使有保險，還是得付5000元。他到墨西哥做，機票、醫療費、租車費和AirBnb短租費加起來，還不到2100美元，而且過程順利。這個人使用Medigo.com網站，後者對診所認證，只推薦做過徹底研究、完全合法的診所。

另一個帳號名為Starvard11的女子說，她有一半時間住在泰國，懷孕30周時變成全時間住在泰國。生產住院四天，產婦醫療費、嬰兒全天照護費、加上私人病房、夫婦膳食，只花了900美元。

還有一人表示，他有個女性友人到義大利做人工授精，只花4000美元，還享受義大利假期。在美國做人工授精，費用介於1萬5000到2萬元。

「醫療觀光」雜誌指出，想要有個正面的海外求醫經驗，記得做幾件事：諮詢醫生和旅遊醫療業者，確保你去的地方正確；安排康復期間的住宿照護；通知銀行你要出國，防範身分遭盜用；與家人保持連繫。