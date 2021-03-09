全美最新變種病毒出現在俄勒岡州



（本報綜述）全美最新的一款新冠變種病毒竟出現在俄勒岡州，這款病毒傳播力強，並會增加疫情爆發風險和減低疫苗的效用。

說到變種病毒，本州已報告有11例英國變種病例和1例巴西變種病例。但上周五，《紐約時報》報導指，俄勒岡醫科大學（OHSU）已經對一例英國變種毒株進行了基因測序，發現該變種毒株帶有一個額外的突變，可能會降低疫苗的保護力。

報導指，英國在病例激增的後期也出現了相同的基因突變，這突變-E484K或“ Eek”，也同樣出現在巴西和南非的變種中。

《紐約時報》的報導指：“帶有Eek的B.1.1.7變體也曾在英國出現，被科學家稱為“受關注的變種”。但是在俄勒岡州發現的病毒，卻似乎是獨立發展的。”

OHSU遺傳學家Brian O’Roak告訴《紐約時報》：“這個變種病毒不是從世界其他地方進口的，而是在本地（俄勒岡州）自然發生變種的。”由於該變種病例是來自本地的，因此科學家估計在美國可能有不止一個病例。

通常在變種毒株中（特別是這一個新變種），存在有兩個嚴重的問題：在疫苗廣泛分發之前，變種毒株可能導致疫情爆發，並且可能使疫苗的效力降低。

福西（Anthony Fauci）博士警告說，在美國流傳的更具傳染性變種病毒，極有可能會引發新一輪的疫情。據《泰晤士報》的報導，英國的變種病例（沒有俄勒岡的突變）已佔該國新確診病例的五分之一。

為到這些情況有人在爭論，既然這些更具傳染性的變種病毒已在擴散，為什麼還沒有出現病例激增的情況，又或是否真的會發生病例激增的情況。

無論如何，記者認為俄勒岡州今次的發現，顯示出需要強調繼續採取預防措施的重要性，包括戴口罩，直到有很大部分人口得到免疫為止。

加州大學伯克利分校的懷曼說：“民眾不必驚慌，而是要繼續保持警惕。因為還有那些傳播力強的變種毒株在我們中間，對安全措施我們絕不能鬆懈。

今天本州的新增確診病例有234宗，死亡有2人。三縣城的單日新增病例有麥魯瑪縣31宗，華盛頓縣57宗，卡加瑪士縣26宗。