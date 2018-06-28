全美最佳兒童醫院最新榜單出爐！

（綜合報導）《美國新聞與世界報導》星期二發布了全美2018-2019「最佳兒童醫院排行榜」，其中波士頓兒童醫院位列榜首，實現五連冠，其神經內科及神經外科、腎臟科及骨科在前10的專科中均名列第一。

除了綜合排名，報告還給出了癌症、心臟內外科、糖尿病和內分泌科、腸胃科、新生兒科、腎臟科、神經內科和神經外科、骨科、胸腔科、泌尿科10個專科的兒童醫院排名。

《美國新聞與世界報導》 「最佳兒童醫院排行榜」 每年進行一次，至今共進行了12次。 2018-2019年度排行榜共針對近200家兒科醫院做出臨床調查，面向1.1萬名兒科專家醫師發出了聲譽調查，醫生在問卷中列出各自研究領域最強的10所兒童醫院。美國三角國際研究中心（RTI International）收集並分析了各項數據。

《美國新聞與世界報導》首席健康分析官Ben Harder表示：「最佳兒童醫院排行榜是根據家長及年輕的患者群所關心的相關因素設計的。有了這樣一個全面的數據分析後，家長們在為孩子選擇醫療服務時便能更好地、有針對性地選擇合適的兒童醫院。」

以下為綜合排名前十的兒童醫院：