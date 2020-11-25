全美房價漲幅創六年新高 樓市火熱料将延續到冬季



（綜合報導）疫情之下換房需求飙升再加上庫存有限，正在推動房價以前所未有的速度飙升。

根據标普/Case-Shiller（S&P CoreLogic Case-Shiller）房價指數，九月全美房價同比上漲7%，超出八月5.8%的增速。這是6年來最大同比增幅。當前房價水平相比2006年的最高峰還要超出23%。

其反應大城市房價的10個城市指數以及20個城市指數漲幅均超6%，漲幅也超過了此前一個月。其中，鳳凰城、西雅圖、聖地亞哥在九月漲幅最大，均爲10%左右。而達拉斯和紐約漲幅則最小，和去年同期相比僅上漲4%。

該指數策略師Craig J. Lazzara表示，“房價在九月非常強勁。這可能和今年早些時候被壓抑的需求有關，這也反映了疫情之下潛在買家正在從城市的公寓換到郊區的房子。後面幾個月将更好地反應這個現象。”

連續13次跌破新低的住房抵押貸款利率也幫助提振了潛在買家的購房需求。當前利率水平和一年前相比低了一個百分點。

Realtor.com經濟學家George Ratiu表示，“這股延遲的春季買房需求将持續推升房屋銷售至十月以及年末，往常這個時間銷售會放緩。而到了冬季，預計需求仍然将保持強勁，因爲低抵押貸款利率以及居家隔離延續到了明年”。

當前房屋庫存有限也爲房價上漲提供了動力。根據房産經紀人協會數據，10月底房屋庫存僅能滿足2.5個月的供應。

新的獨棟屋營建數落緩慢上升，但仍無法滿足需求，尤其是可負擔住房。

另外根據統計局數據，十月和此前一個月相比，發放出去的營建許可持平，這暗示了這個冬季房屋營建數量不會大幅上升。