全美已有50萬兒童感染新冠 專家警告小心流感季



（綜合報導）根據美國兒科學會和兒童醫院協會的數據，美國有50萬兒童被診斷出感染新冠病毒。

兩個機構在其關于小兒冠狀病毒病例的每周報告中說，從8月20日到9月3日，共報告了70,630例新兒童病例。在兩周内增加了16%的兒童病例，使總數至少達到513,415例。

美國兒科學會主席戈薩博士在新聞稿中說：“這些數字提醒我們爲什麽需要認真對待這種病毒。”“據報道，非裔和西班牙裔兒童以及貧困程度很高的地區的病例數量的比例不正常。我們必須更加努力地解決造成這些差距的社會不平等現象。”

該報告稱，兒童佔美國所有報告病例的近10%。兒童病例的報告可能會漏報，因爲統計依賴不一致收集的州數據。

“陽性病例的迅速增加發生在夏季，随着天氣轉涼，人們會在室内度過更多的時間。”美國兒科學會傳染病委員會副主席奧利裏博士在新聞稿中說。

“現在我們正進入流感季節。我們必須認真對待，並要施行有幫助的公共衛生措施。”奧利裏補充說。“這包括戴口罩，避免大批人群聚集和保持社交距離。此外，非常重要的是今年所有人都應接種流感疫苗。這些措施

有助保護所有人，包括兒童。”

美國兒科學會建議6個月或以上年齡的孩子都注射流感疫苗，並遵循美國疾病控制與預防中心的建議。

兒科醫生說，確保孩子在10月底之前獲得流感預防針或保護性鼻腔噴劑比以往任何時候都更加重要。這是因爲同時有兩種呼吸道疾病在傳播。此外，醫院和診所可能會承受雙重負擔。

這兩種病毒引起相似的症狀，但是周二在JAMA Network Open上發表的一項研究發現，與得流感的兒童相比，因減染新冠病毒而住院治療的兒童更容易發燒、疼痛、腹瀉和嘔吐；同時患有新冠病的兒童也往往年齡較大，並至少有一種基本的健康狀況。

研究發現，兒童感染新冠和季節性流感導致相似的住院率、重症監護和呼吸機的使用率。疾病預防控制中心說，在2019-2020流感季，有188名兒童死亡。