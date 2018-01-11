全美國家公園週 免費開放



（本報訊）馬上迎來的1月15日馬丁路德金紀念日（Martin Luther King Jr. Day），全美國家公園、歷史遺跡等四百多處將均免費開放，包括加州著名的優勝美地國家公園、紅杉國家公園、約書亞樹國家公園等在內，遊客都無需買票就能進入，但露營費、乘車遊園費等照常收取。

美國是全世界第一個設立國家公園的國家，目前轄下管理超過400處不同的自然景觀、動物保護區、歷史遺跡，也包括現有的59座國家公園，1月15日將免費開放，車輛通行費也免收，不過露營費、乘車遊園費和預訂費等還照常收取。

加州的國家公園有北加州的優勝美地國家公園（Yosemite National Park）和紅杉國家公園（Sequoia National Park），南加州的約書亞國家公園（Joshua Tree National Park）和海峽群島國家公園（Channel Islands National Park）等。

據統計，每年有超過300萬人造訪全美各大國家公園，每年除了馬丁路德金紀念日1月15日，還有總統日2月20日、國家公園週4月15、16日和22、23日、國家公園成立紀念日8月25、國家公共領土日9月30日、退伍軍人節11月11、12日都是免費開放，民眾可省去門票費（entrance fees）、商用旅遊費（commercial tour fees）、車輛入場費（transportation entrance fees）。