全美十大難購屋城市　波特蘭第十二位

（綜合報導）根據全美房地產經紀協會進行的調查，目前租屋者，超過八成都想擁有自己的房子。對租屋的人來說，置產最大的難題是要先有一筆頭款。有些地方平均屋價與平均所得根本不成比例，要儲蓄頭款，即使存款十年都不易達到目標。

「睿智資產」（SmartAsset）將全美50個大城市的平均房價和所得，進行評估，看看住在這些城市的就業者要存多少年才能存夠購屋頭款（以房價百分之20爲準），發現加州購屋者的處境最艱難，它在全美最難購屋的城市，前五名佔四個，在前十名之中佔六個。其中洛杉磯雖不是平均房價最高的，遠低於舊金山，但兩市所得相差甚遠，比較起來，住洛杉磯是最難存夠頭款的城市，舊金山是佔第二，奧克蘭第四，長灘第五，全是加州的城市，第三位爲紐約市。相對而言，在德州最易購屋。

「睿智資產」評比，全美最難購屋住屋的城市，依序如下：

一、加州洛杉磯。依照中間所得和中間房價的資料計算，在當地工作的人，要儲蓄11年才存到一筆頭款，比起第二難置產的舊金山來說，足足要多存一年時間。房價以474,800元計算，申請30年期固定利率百分之4計算，需要最低所得爲92,098元。但是，洛杉磯中間所得爲54,432元，可以想見購屋非常艱難，所以才名列第一困難。

二、加州舊金山。舊金山的中間所得爲103,801元。根據美國人口普查局數據，舊金山租屋的中間月租爲1,800元，和擁有房屋並沒有區別。估計舊金山平均家庭依所得存百分之20，要近10年才能存夠頭款。

三、紐約市。中間所得爲58,856元，中間屋價569,700元。根據人口普查局數據，紐約市平均家庭依所得存百分之20，要近9.7年才能存夠頭期款。

四、加州奧克蘭。中間屋價接近650,000元。根據人口普查局數據，奧克蘭平均家庭依所得存百分之20，要近9.5年才能存夠頭期款百分之20。

五、加州長灘。中間屋價接近519,000元。根據人口普查局數據，長灘平均家庭依所得存百分之20，要8.6年才能存夠頭期款百分之20。

六、佛州邁阿密。中間屋價約僅278,00元，比全美中間房價高70,000元。根據人口普查局數據，邁阿密平均家庭依所得存百分之20，約8年才能存夠頭款百分之20。

七、加州聖地牙哥。中間屋價和紐約差不多。根據人口普查局數據，聖地牙哥平均家庭依所得存百分之20，只要7.9年才能存夠頭款百分之20，比紐約的9.7年顯得容易些。

八、加州聖荷西。中間屋價802,000，中間家庭年所得近102,000。根據人口普查局數據，聖荷西平均家庭依所得存百分之20，要7.9年才能存夠頭款百分之20。

九、麻州波士頓。在名列最難置屋的前十城市之中，中間屋價爲第二低，但中間家庭年所得則是第六高。波士頓平均家庭依所得存百分之20，要7.8年就能存夠頭款百分之20。

十、華盛頓特區。中間屋價爲576,100元，在華盛頓特區的人每年可存15,100元，大約7.6年可以存夠頭款百分之20。

十一、西雅圖。中間屋價爲606,200元，中間可得是83,476元，根據人口普查局數據，西雅圖平均家庭依所得存百分之20，要7.26年才能存夠頭款百分之20。

十二、波特蘭。中間屋價接近395,100元，中間所得是62,127元。根據人口普查局數據，波特蘭平均家庭依所得存百分之20，要近6.36年才能存夠頭款百分之20。