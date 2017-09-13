全球金融中心：上海第六 成都首上榜

（綜合報導）第22期「全球金融中心指數」（GFCI22）報告11日在中國成都和阿聯酋阿布扎比兩個會場同時發佈。上海排名上升至第六位，成都首次上榜，中國內地共有七座城市進入榜單。

第22期「全球金融中心指數」共有92個金融中心進入榜單，其中全球前20大金融中心排名依次為：倫敦、紐約、香港、新加坡、東京、上海、多倫多、悉尼、蘇黎世、北京、法蘭克福、蒙特利爾、墨爾本、盧森堡、日內瓦、舊金山、溫哥華、迪拜、波士頓和深圳。

報告顯示，倫敦、紐約、香港、新加坡和東京仍是全球五大金融中心。倫敦受英國脫歐的影響正在減小，本期評分僅下降2分，而紐約受美國貿易保護主義的影響，評分出現24分的大幅下降，香港在連續3期排名落後於新加坡之後，本期逆轉反超，再次奪回全球金融中心前三甲的地位。

亞太地區金融中心「趕超」歐美傳統金融中心的步伐正在加快，香港和紐約的差距已減少為12分，上海、多倫多、悉尼和北京排名均有較大幅度上升，排名前20的金融中心中，亞太地區數量已超過1/3。

中國內地有上海、北京、深圳、廣州、青島、成都、大連七個城市進入榜單。其中，上海711分，全球排名第6位，較上一期排名上升7位；北京703分，全球排名第10位，較上一期排名上升6位；深圳689分，全球排名第20位，較上一期排名上升2位；廣州、青島、成都、大連分別排名第32位、第47位、第86位、第92位。

報告對中國金融中心建設取得的成就表示極大認可，認為中國金融中心在金融規模指標方面具有很大優勢。隨著中國金融改革和對外開放的不斷推進及金融體制的不斷健全，中國金融中心的競爭力將不斷提升。未來，中國金融中心應加強與全球各金融中心的聯繫與合作，建成更有國際影響力的金融中心。

「全球金融中心指數」由英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院共同編製，從營商環境、金融體系等多方面對全球重要金融中心進行評分和排名，首期指數於2007年3月發佈，其後每半年更新一次。