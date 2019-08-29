全新露宿者服務中心在珍珠區開幕

（本報綜述）一個專為長期露宿者而設，全新的導航服務中心已於周一正式投入服務，這個導航中心名為River District Navigation Center，內設有床位、浴室、洗衣房和食堂，每日全天開放，可容納100名男女露宿者。

這座導航服務中心興建的資金除了有政府外，還有近300萬元是由本市名店哥倫比亞運動服裝公司總裁Tim Boyle夫婦捐助的，市政府表示，這是有史以來最大一筆單次捐助本市的庇護系統。

三年前，本市有名的建造商可馬．威廉姆斯（Homer Williams）連同當時仍未當選市長的泰德惠勒，一同探訪了位於德州的一個由私人機構資助的露宿者庇護中心。回來後，可馬．威廉姆斯馬上成立一非營利機構「俄勒岡希望港」（Oregon Harbor of Hope），並向市內的商界籌款，一共籌得350萬元作為該中心的興建費用。

在導航中心的開幕禮上，威廉姆斯說：我們這個城市正陷於人道危機中，而今天這只不過是一條很長路程上的起步。惠勒市長亦表示，「希望港」的模式證明了在私人機構與本地的非營利組織和市政府攜手下，就能真正為解決本市露宿者問題上取得了實際的進展。

波特蘭市政府與麥魯瑪縣政府合作的露宿者聯合服務中心將為這「希望港」提供每年超過一百萬元的資金，由Transition Projects機構負責營運，而波特蘭發展處則在未來五年內給與「希望港」所在的一幅政府地皮的使用權。

這個導航中心將仿效其他城市如三藩市的，將傳統的提供床位安置露宿者外，還提供各項的服務，向住在中心的露宿者能早日入住永久住所。

入住該中心的人士均是被特別挑選的，一班外展工作人員將到不同的流浪營找尋合適的人士，然後轉介他們入住中心。55歲以上，軍人和殘障人士獲優先。該中心屬低設防，但住客不能帶同毒品、酒精飲料和私人工具入內。

珍珠區是市中心一個新興區，有附近鄰居或商舖人士擔心這將吸引更多流浪人士到這一區，但有市民則應為中心在與否，流浪人士都在，這中心將讓露宿者有一個暫時棲身的地方，並有助改善街道環境。