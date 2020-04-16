全新網上程式能測試您有否減染新冠病毒



波特蘭市政府和麥魯瑪縣政府今天推出了一個簡單的“症狀檢查器”網上程式，讓民眾只要打開筆記本電腦或手機，輸入你的症狀，這程式就能評估你有否感染新冠肺炎（COVID-19），並獲取有關的建議。

這個專為在麥魯瑪縣、華盛頓和克拉克馬斯縣區民設計的c19oregon.com應用程式，可幫助民眾決定自己的病情是否已到了需要緊急治理的情況？

麥魯瑪縣的詹妮弗醫生說：任何人士只要擁有智能電話，就可透過這程式進行測試，然後根據測試結果，為自己的健康狀況做出明智的決定。

這網上程式內有一個檢查清單，只需回答清單內的問題，程式就能確定你的症狀和潛在的健康狀況是否需要立即入醫院求診，又或應去診所或可留在家中康復。

另外，民眾只要輸入郵政編碼，就可以知道就近有床位的醫院。它還會根據各人的風險水平建議可以採取的步驟，從致電醫生到諮詢護士，再到撥打211尋求其他支援等。

如民眾需要醫療幫助，但發覺當地醫院非常繁忙，這程式就會建議其他能為你迅速提供治療的機構。官員指，這個C19oregon 程式的目的就是將正確的資訊帶到正確的地方，幫助那些最需要幫助的人。

克拉克馬斯和華盛頓州的緊急醫療總監Ritu Sahni博士說：“該測試程式還可以讓我們預先知道社區的哪些部分有感染增加的情況出現，同時亦有助減低整個醫療系統所面對的壓力。”

詹妮弗醫生提醒，如果沒有保險的人士，亦可以在程式中找到仍接受新登記病人的社區診所。

c19oregon.com應用程式還提供15種語言選擇，但未能包括中文。