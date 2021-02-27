全新接種疫苗預約程序下周推出　有望舒緩目前的混亂情況



（本報綜述）本州的種疫苗預約系統，在加上長者預約時一直受到批評，有長者花上數小時在網上預約仍不能成功。

州衛生局表示，下星期將推出一個全新的預約程序，他們會將那些在Get Vaccinated Oregon 登記的人士的姓名，送到大波特蘭地區的一些社區診所合作伙伴，由這些診所直接與登記者聯絡，直接預約接種時間。在這情況下，民眾就不用在花數小時在網上也預約不成。

州衛生局人員指出在周四，網上出現超過40萬個要求在會議中心和機場接種疫苗的預約嘗試。由於每次推出的時段有限，不能滿足所有民眾的要求。

今天（26日）州長宣佈，全州16歲以上的州民均有可能在本年7月1日之前接種疫苗。並定出以下的時間表：

3月29日起，以下人士可接種：

－45至64歲的慢性病患者（包括癌症、心臟病、2型糖尿病等），高血壓患者則不在此列；

－在農場工作的工人，包括季節性農工；

－從事食品加工的人士；

－無家可歸和居住在密集式居住環境的低收入人士；

－因山火而要流離失所的人士；

－為下一個山火季節作準備的野地消防員；

5月1日起：

－按美國疾控中心定意的前線工作者（包括雜貨、零售、餐館、酒店、建築、加油站、郵差、公共交通、飲料製造、銀行、新聞界、政府的立法人、法庭人員、法官律師等）

－16至45歲慢性病患者；

－多代同住的家庭成員

6月1日前，大部份45歲和以上人士均合資格接種

7月1日開始，將為餘下的州民接種

另外，市民亦可到Walgreen、Safeway、Albertson的藥房預約接種，這些藥房均表示，他們獲取的疫苗數量有限，希望市民耐心，最好先登記，有預約時段時就會獲得通知， Fred Meyer 亦將在稍後加入。

隨著更多人接種疫苗和疫情漸趨緩和，全州大部份地區都在不同給別的重開狀態，相信本州很快就可安全重開，早日重回正常的生活。但官員提醒大家，我們仍然要保持社交距離，戴口罩，勤洗手和不要參加大型聚集。

26日的新增確診病例有336宗，2人死亡。在三縣城的新增確診如下：麥魯瑪縣47宗，華盛頓縣38宗，卡加瑪士20宗。