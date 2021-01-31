全州餐館酒吧內的賭博機現可重開　 最多只能有6人　但不能供應飲食

（本報綜述）對一些設有賭博機的餐館酒吧，29日傳來的可能是一個好消息，即日起全州的賭博機可以重開，這包括了那些位於“極高風險級別”縣城的 餐館和酒吧內的賭博機。

州政府定下了一些新的規例：

在同一時間，一台賭博機只可一人在玩，家人或朋友不能站在旁邊觀看；

賭博機與賭博機之間一定要有六呎距離；

同一時間內，最多只能容納6人在賭博機室內

餐館或酒吧不能向玩賭博機的客人提供食物和飲料。

俄勒岡州一向允許餐館酒吧設有賭博機給顧客玩樂，但自疫情開始，餐館酒吧不能開，這項玩兒也禁了。 有不少餐館酒吧的收入，有一大半是來自賭博機的。 這次政府的決定，有餐館老闆表示，期待以久，希望在目前的困境下，能幫補一下。

另有餐館表示，目前生意大跌近80%，不得不辭退大部份的員工，重開賭博機並不可能讓他們聘回員工，最多只能讓6名顧客在店內，不能賣喝的或 食的規定，幫助極為有限。

俄勒岡州博彩局表示，賭博機是一項價值十億元的業務。 賭博機的收入約佔俄勒岡州彩票局收入的70%。 該局的發言人鮑曼說，與去年相比，這一數字已下降到6%。 當博彩收入下降時，這表示眾多受惠於博彩局的機構和個人，頓時也失去了資助的來源。

俄勒岡州博彩局的收入，直接資助本州的學校、公園、退伍軍人計劃等。 鮑曼說，州經濟分析辦公室原來預測，截至1月23日的一周，本州的賭博機業務將帶來1,660萬元的收入。 但實際上的收入只是略高於100萬元。

俄勒岡州博彩局在本州目前處於“極高風險級別”的25個縣中，共有8,700台賭博機。 這些縣絕大多數均位於5號州際公路的沿線。

鮑曼說：“您可以想像，啟動這8700台賭博機，對於那些零售地點來說將是一件好事，因為他們依靠這筆錢來幫助他們的業務。”

但不是每個人都如此積極地看待它，有餐館老闆艾美表示：“我認為這是個玩笑”。

艾美說：“整間店鋪只允許6名顧客在內，這就像給了餐館老闆門一記耳光。”