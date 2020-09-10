全州被多場山火肆虐　州長援引緊急大火法 已有數個城鎮盡毀　人命和財物損失屬歷史性的紀錄



（本報綜述）布朗州長在周二稱：俄勒岡州正在燃燒的山火，是本州前所未有的重大火災事件！已有成千上萬的州民需緊急撤離住所。

州長說，由於天氣的異常，氣溫極高和乾燥，引致山火處處。州長指出在本州同時出現冷鋒和極強的風勢是“千載難見”的。因為大風，令到多場山火火勢極速地蔓延，威脅到不少州民的生命。

州長在周三的新聞會上指出，卡加瑪士縣、林肯縣及馬里恩縣已進入緊急狀態，而Detroit、Blue River、Phoenix 和Talent 等城鎮基本上已被燒掉了！所出現的人命和財物損失屬本州的歷史性的紀錄。目前有超過3,000名消防員在全州35個火場進行滅火行動。州長表示，全州已有超過30萬公畝地方盡成火海。

最嚴竣的火場包括有：

－馬里恩（Marion）縣桑提亞姆（Santiam）大火和獅子頭大火（Lionshead Fire)，火場面積超過20萬公畝，獅子頭大火則有31%火場受到控制；

萊恩（Lane）縣麥肯齊（McKenzie）大橋附近的假日農場大火，火場在一天之內已由3.7萬公畝擴展到超過12萬公畝；

Jackson 縣的Almeda 大火和Obenchain 大火，火場面積已擴大到1.5萬公畝。

州森林部消防隊長表示，這幾個大火場的火勢令他們束手無策。這從未出現過的惡劣天氣環境：冷鋒加強勁東風和極乾燥，這都是有助於山火蔓延的因素。希望這天氣在周三結束後，氣溫回落，這將有助撲滅山火，到時消防部將全力進行救火。目前由於火勢極難控制，他們已轉移目標，以救人為首要任務。

州長在周二首次引用《緊急大火法》，這緊急令允許州消防大隊調動資源以協助撲滅大火。

至週三早上，萊恩縣的假日農場山火波及的火場面積已超過12.6萬英畝。根據縣的消息，已有80到100戶Blue River 市麥肯齊河城鎮的居民失去家園，該市居民被勸喻到附近的兩所臨時庇護中心暫作棲身。當局亦在尤金市和Creswell 市開放多個中心，讓當地居民暫住，避開高溫和濃煙。

州長呼籲疏散地區的任何人，要聽從當地官員的說話。並指出多家醫院已為撤離做好準備，同時也隨時準備接收途出火場的病人。

州長讚揚波特蘭電力公司（PGE）在周一晚上做出的決定，將Alder Creek和Brightwood到政府營地之間，26號公路沿線的“高風險著火區”中的5,000位電力客戶作出預防性斷電。這是電力公司首次作出這樣的安排，在強風襲擊時，為該地區採取了最後的預防措施，保護人民和財產。

州長稱，她的領導團隊正在與全州其他公用事業進行溝通，並鼓勵類似的預防性措施，以防止電線引發更多的火災。 “我們目前的重點是生命安全。讓人們撤離並支持他們。”布朗說。