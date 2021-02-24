全州疫情趨緩和 卡縣華縣再降級
（本報綜述）州長今天再次更新本州各縣城的新冠疫情風險級別，在大波特蘭地區的卡加瑪士縣和華盛頓縣被再降級至中風險級別，這表示這兩縣內的餐館堂食可座50%客量，一檯可座8位客人；室內場所允許有50%客量或最多100人（取其最少的數目）；商店和商場可以有75%的客量；教會亦可以有50%客量或最多150人（取其最少的數目）。
在今次的級別更新中，全州共有16個縣城有改進，其中有包括西林市所在的馬里恩縣的10個縣，將由極高風險降至高風險。至於麥魯瑪縣，則仍留在高風險級別中。
上述的級別更新將由本周五（26日）起正式生效。這表示從周五起，本州大部份的縣城內的餐館均可重開堂食服務。
美國全國的新冠疫情在22日達到了一個令人心碎的黑色里程碑，因確診新冠肺炎而死亡的人數突破50萬大關，當日拜登總統更宣佈全國下半旗，向在今場大流行中失去性命的人士致哀。
在俄勒岡州，卻出現了曙光。隨著本州的疫情趨緩和，確診和住院人數均有下降，波特蘭市的普羅維登斯（Providence）醫院更指出，22日是該醫院的深切治療中心一年以來，首次是沒有新冠病人的。
本州有最多確診者入住醫院的時間是在11底至12中的一段時間，但接近3個月後的今天，州衛生局公佈的住院人數已大幅下跌。隨著更多州民接種疫苗，相信重症確診病人的數字仍會持續下降。
今天（23日）本州的新增確診有528宗，死亡人數有8人。全州累計的確診病例有153,645宗，死亡則有2,162人。至於住院人數有165人，有44人需住監護病床。
至於疫苗方面，全州已接種了836,075劑疫苗，並有超過109萬劑疫苗已分發到全州。
在今天有最多新增確診病例的縣城分別是華盛頓縣66宗、麥魯瑪縣55宗、卡加瑪士縣47宗、Jackson 縣46宗、萊恩縣40宗、馬里恩縣37宗。