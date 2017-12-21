全州最大醫療機構之一宣佈退出政府醫保 十多萬州民受影饗

（本報綜述）俄勒岡州最大醫療機構之一FamilyCare 與州政府談判有關2018年州民醫保收費破裂後，宣佈退出本州低收入醫療補助保險計劃(Medicaid)，估計受影響的州民有113,000名。

FamilyCare 表示，州政府在2018年向該機構支付的費用太低，在這計算下，明年的醫療成本預料會超出收來的保費近9,500萬元，該機構的總裁表示，這將令該機構破產。並在上周五通知州政府要立即啟動Medicaid 受保人轉會的安排。

周一，州衛生局與FamilyCare的代表會面，商討啟動將目前的受保人轉接到其它機構的安排細節。

由於受影響人數太大，說客們在周末向州立法議員發電郵，指摘衛生局將FamilyCare 推入破產邊緣。周一，衛生局主任Patrick Allen表示不排除與FamilyCare 重新再訂合約的可能性。他表示，他們會繼續努力，希望FamilyCare能在2018年繼續為波特蘭的民眾服務。

FamilyCare 董事局在上周四開會，一致通過拒絕接受令到他們出現嚴重虧損的合約。根據該機構的內部指引，將於明年一月五日開始裁員，首批被裁員工約有250人。

FamilyCare 與州政府一直以來均在付款方面有爭拗，指政府支付的費用太低，同時付款的細節不明確。過去該機構曾兩次控告州政府支付的費用太低，最近一次是今年的二月，FamilyCare 稱在2017年由於政府支付的費用太低，導致該機構出現7,500萬元的虧損。報導指，今年夏天，州衛生局人員曾試圖展開破壞FamilyCare 聲譽的計劃，企圖影響議員的參與，結果州長獲悉這消息，並要求當時的衛生局長辭職。

一名來自West Linn區的議員Julie表示，她收到不少來自業內人士的電郵，大家都極之擔心FamilyCare 退出本州醫療補助計劃後所帶來的影響。Julie 指出，她在月前已向衛生局查詢如FamilyCare 退出，有任何的後備計劃，但一直都未有獲得答覆。而她亦不明白為何州政府堅持在2018年向FamilyCare 支付平均每人每月378元的費用但卻支付另一機構Health Share 410元。

衛生局給予FamilyCare 的平均個人費用是較其他機構為低，並一直強調給予FamilyCare 的費用是公平，根據他們的調查，FamilyCare 的受保人是不需要經常接受醫療服務的，但FamilyCare 卻指政府跨大其詞。州政府一直指FamilyCare 支付醫療機構的費用過高，而FamilyCare 反駁指他們這做法讓受保人獲得更好質素的服務，從而減低了住院和其它服務的開支。有議員指FamilyCare 這長遠能降低醫療成本的聰明做法卻被政府指為不公平。

如FamilyCare 真的退出本州的醫保計劃，這表示州政府要將目前十多萬受保人轉到Health Share 旗下，政府所支付的費用亦隨之而大增。有從事醫療的人士表示，最大影響是受保的十多萬州民，特別是有關精神行為方面的病患，因為FamilyCare 在過去幾年已成為本州吸納最多精神行為病患的機構，而Health Share 則沒有太多這方面的支援服務，所以估計有不少受保人可能不再受惠於政府的醫療補助。

至於FamilyCare 退出對目前的受保人有何影響呢？基本上是沒有任何醫療服務上的影響，只是可能要重新選擇你的醫生，但對一些經過一連串體檢和研究才獲得今天的治療方案的病患，可能要重新再一次接受檢查。業內人士擔心，目前的醫療機構負苛已非常重，再加上這新一批的病人，這表示受保人獲得的醫療服務素質可能會大不如前。

距離2018年只有一星期多，FamilyCare希望州政府能在最後一分鐘介入，讓弱勢的社群能不間斷的繼續獲得醫療服務。

醫療補助計劃是一個聯邦和州設的方案，提供全面及廣泛的醫療服務，給低收入和資源有限的人士。