全州戒備　應付可能出現的暴亂 州長批准調動國民軍　州府大樓關閉5天

. （本報綜述）在總統特朗普支持者衝擊國會後，聯邦調查局警告，從本周到20日新總統就職這段期間，一些激進團體已計畫在全美50個州的首府和首都華盛頓，發動「武裝」抗議，試圖煽動流血恐懼。全美各州和地方都不敢鬆懈，紛紛已進入高度戒備狀態。

在俄勒岡州，在西林首府議會大樓，早前已有兩次因特朗普支持者的示威而要被封鎖，其中一次是州議會為疫情的各項援助召開特別會議的期間。在今天總統就職前後，相信亦會是暴亂的目的之一。

在社交媒體上，已有組織呼籲特朗普支持者出席在16日（周六）至17日，及19日至20日，每天從上午9時至中午的時間，到州府大樓外舉行集會。

立法行政辦公室已發通告，從1月16日至20日，一連5天關閉州府大樓，所有原定的會議均被取消。在周四（14日），州府大樓外已罕見地有工人將一樓的窗戶裝上木板，為預計會發生的暴亂作好準備。在立法行政辦公室所發的聲明中指出，今次的示威活動極可能會吸引大群人到來，並可能會對大樓做出破壞的行為。

日前，在負責大樓保安工作的州警的請求下，州長批準調動本州的國民警衛軍來協助應對可能發生的暴亂。州警察局局長戴維指，看到近期在華盛頓國會大樓和本州的議會大樓發生的事件，確實有必要為本州所有大型集會派遣適當的執法人員負責安全。

州警警長福克斯說：“有了本州國民警衛軍的輔助，州警將會作好準備，確保事件能在和平中進行，並會在緊急情況下，聯手應對。”

至於警衛軍可能派駐的地點，州警表示不會公開，並指國民軍只會在有需要時才會出動。

俄勒岡州警察部表示，將繼續與本地、州和聯邦執法部門合作，為在俄勒岡州議會大樓或俄勒岡州任何管轄區可能發生的事件做好準備，和保護在州議會的立法者和員工。

布朗州長表示，俄勒岡州警察局正與各個執法部門合作，確保有足夠的能力和資源來保護本州的首府，而州長指出，對州警的工作，她甚有信心！

波特蘭警察局局長洛維爾，星期四也就波特蘭市的戒備情況發表聲明，局長表示明白民眾對總統就職可能會發生的暴力示威越來越關注，同時亦對破壞社區的暴力行為感到厭倦。波特蘭警隊已為這可能發生的暴亂作好準備，並已本地和聯邦執法部門合作，維持和平，警隊將會盡快緝拿所有進行暴力破壞的人士歸案。

局長指，至目前為止，波特蘭市未有接到任何有關的威脅，但波特蘭警隊會保持警覺，按局勢作出適當的安排，將維持本市公眾安全放在第一位。

至於本地的聯邦檢察官威廉姆斯亦發表聲明，建議任何考慮行使暴力的人士，應重新考慮其計劃。威廉姆斯寫道：“就像大多數美國人一樣，我對那些衝入美國國會大樓的激進叛亂分子感到厭惡和憤怒。”“毫無疑問，這些令人震驚的政治暴力是本土恐怖主義，旨在破壞國會的憲法義務，以證明當選總統拜登的選舉勝利。美國司法部和全國的檢察官辦公室將不遺餘力的，調查和起訴任何形式的本土恐怖主義，包括對政府的襲擊，並定會將肇事者繩之以法。”

威廉姆斯特別指出，檢察官辦公室與聯邦調查局、聯邦保護局、俄勒岡州警察、波特蘭警察局以及其他地方、州和聯邦執法等合作夥伴緊密合作，以識別，調查和破壞意圖在俄勒岡州從事暴力活動的任何人。

他又表示，在保護社區安全方面，政府需要民眾的幫助，並呼籲民眾提供有關暴力或潛在威脅的任何訊息，聯系方式是致電（503）224-4181或訪問tips.fbi.gov將資料直接提交給聯邦調查局。