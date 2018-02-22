全僑一心熱心參與 活動內容精彩豐富 『砵崙中國城新春會』獲得圓滿成功

（本報記者俄廣才攝影報導）2018狗年新春伊始，懸掛著大紅燈籠的砵崙中國城以熱烈喜慶的新年氣氛迎接著來自大波特蘭地區、溫哥華地區僑胞以及遊人。

大年初三（2月18日）下午一時，由本地全體僑團共同參與的『砵崙中國城新春會』在雪花漫天飛舞的唐人街隆重舉行。

俄勒岡州前議員葉梅，文教处處長姚金祥，文教主任陳敏永，中華會館主席黃裔明，砵崙秉公堂主席余仕維，中國聯誼會會長李世斌等多位嘉賓出席了開幕式。

波特蘭K歌群、俄勒岡希望中文學校、中國聯誼會等本地多家團隊及個人精彩的新春歌舞、中國功夫表演，以及傳統粵曲、太極、舞獅、剪紙、書法、繪畫、麺塑藝術、麻將等民俗文化展示，讓觀眾在新春佳節之際切身體驗傳統中國新年的年風與年韻。

砵崙中華會館、砵崙秉公堂、砵崙協勝堂、砵崙合勝堂、至考篤親公所、朔源堂等唐人街六所老字號僑社，也於當天首度全面對外開放，讓觀眾們近距離接觸早期移民艱苦創業的歷史真跡，感受砵崙唐人街這座百年老城曾經的滄桑。

『砵崙中國城新春會』系列活動的成功舉辦，彰顯了本地華人心繫僑群、團結一致的協作與奉獻精神，讓這座具有百多年歷史的華埠老城，第一次真正意義上呈現出了一派「全僑一心慶新春」的熱烈景象。

今次活動的主領人感謝社會各界人士的合作與支持，由於各位的無私奉獻及協作，讓本地華人一起成功地創辦了『砵崙中國城新春會』活動，為波特蘭歷史寫下新的一頁，同時也創下了多個『第一次』的紀錄。

砵崙中國城六大僑社首次對外開放；來自社區各主要文化團體的第一次集體參與演出；第一次齊聚了社區藝術家做傳統文化展示；第一次收到來自中國城內外各組織的齊聲稱讚；第一次大手筆運作，大紅燈籠裝飾中國城、精心佈置活動場地；首次在文藝演出中宣傳第二代的公益奉獻；第一次在社區活動中真正地實現了新僑老僑的融合。

這正是成功舉辦『砵崙中國城新春會』系列活動的現實意義。

『砵崙中國城新春會』系列活動合作及支持單位：文教中心、華賢勵志基金、砵崙秉公堂、同源會、中華會館、中國聯誼會、 中華理工專業協會、至孝篤親公所、協勝堂、香港會、合勝堂、海宴公所、蘭蘇園、李氏公所、龍岡公所、美國西北中國協會、美國西北中華聯合會、Olando Art & Design、俄勒岡華人聯盟、Portland Chinatown Development 219 LLC、波特蘭文藝中心、中國城歷史博物館基金會、波特蘭新聞、波特蘭蘇州姊妹市協會、Society Hotel、遡源堂、台灣鄉友會、僑聲報、溫哥華華人協會、WayneStudio/永雄工作室、黃氏公所、砵崙粵聲社、余風釆堂等。