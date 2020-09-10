光天白日被搶車　受害華人親述情況

（本報訊）自新冠疫情以來，本市治安每況愈下，在示威愈演愈烈的情況下，警力嚴重不足；開槍事件、入屋盜竊和偷車的案件頻生。今次本報找來了一位遇上偷車賊的華人，講述她的親身經歷，希望大家能以此為鑒，避免同樣事情發生在你身上！

岑女士每天都駕車到位於Glisan 街的Providence 醫院探望留院的丈夫。在8月30日(星期日)當日也不例外，岑女士在上午大約八時半駕車到達醫院，正如常駛入停車場時，見到停車場入口有個路錐雪糕筒擋著去路，於是她下車將雪糕筒移開。當她下車後，立即有人走進司機位，將她的車開走了！

岑女士眼巴巴看著自己的車被人開走，只好大叫求救，尾隨的司機還以為那賊人是岑女士的家人，得知那是一名偷車賊後，立即替岑女士報警，但警察大約在2小時後才能到達現場，為她處理案件落口供等。

除了失去車子外，當岑女士下車移走雪糕筒時，她的手袋、證件和隨身物品還在車內。岑女士表示，證件和信用咭可即時報失並截停使用，但她的失業金卡卻因為是星期日，無法立即報失。在擔心之際，已發現該名賊人真的用了她的失業金卡在萊特購物商場內購物。

岑女士表示，最令人氣憤的事情是由事發(8月30日）至今，已有個星期了，警方還没有任何跟進行動，也沒有再聯絡她。實在令人沮喪及

本市的治安失去信心。

這一類引走司機，然後將車開走的偷車形式已是屢見不鮮。

早前亦有讀者提及，她將車停泊在路旁，購物完後取車時，將貨物和手袋放到車內再開車，正要開車之際，幾位站在路旁的墨裔路人指著她的車頭在說話，於是司機就下車看看是甚麼事情，一下車，另一名路人就立即上車開走汽車。

另外新聞亦有報導過，有人到百貨公司購物完畢，準備開車時，卻見到一輛購物車在她的車前，賊人亦趁司機下車時開走汽車。

事件反映，經歷了疫情的影嚮加上連續的示威，已令社區籠罩著不安，更令貧者越貧，沒收入，有人可能因此挺而走險，做出犯罪行為。大家出門時只好提高警覺和要有自我保護的意識。