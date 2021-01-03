元旦日反抗疫示威者圍州長住所 示威者持槍保護違法重開商戶

（本報綜述）元旦日約中午在西林州政府大樓外集結了約200名示威者，抗議州長的抗疫措施，部份示威者更包圍州長住所，及後更與另一群持相反政見的示威者發生衝突，警方宣佈這為非法集會。

組織今次示威的人士在臉書頁內表示，他們已受夠了那些關閉企業和學校，及嚴重影響民生的荒謬做法。

當日，示威者在州府大樓外大喊，他們說政府的封鎖措施，侵犯了他們的自由，發言人促採取措施，包括有目的地散佈病毒以實現群體免疫，並表示會用槍來保護那些違反法例重開堂食的餐館。

前州代表傑夫·科羅夫（Jeff Kropf）向群眾講話時，敦促他們用槍來保護重開的商戶。他說：“這與自由有關。”他更問群眾是否每人已安全地帶上槍。他又說：“今天，俄勒岡州各地都有餐館開業，健身室開放。你知道為什麼嗎？ 因為他們主張自由。我告訴你，凱蒂．布朗將要懲罰他們。因此，您需要捍衛每家餐廳、健身室室和被關閉的商戶，他們都選擇冒著風險而重開，您需要與他們站在一起。”

另一位來自卡加瑪士縣的議員指出，群體免疫才是正確的做法，目前要的是感染病毒，不是接種疫苗。他說：新冠肺炎的痊愈率有99%，但政府卻在說反話！

人群中很多人沒有戴口罩 一些揮舞著譴責左派的的旗幟。示威者擾嚷了一個多小時候後，約150人遊行到兩英哩外的州長住所，警方早已接報，並派出警員在州長住所外重重保護。

在州長家門前有示威者大叫：至目前為止，本州沒有一人是全因為感染新冠病毒而死亡的，並叫大家到州衛生局網頁查看。有示威者大叫戰爭已到，著州長走出住所應戰；另一名示威者則說：我不會怕，甚至流血。

當時州長似乎不在住所內，早在上周四，警方已接獲示威者會到州長住所示威的消息。示威者逗留了一段時間後再遊行到西林市中心，途中遇到了一小群左翼示威者，雙方大聲對罵並發生衝突，大批警察到場，企圖將雙方分開；最終警方要使用閃光彈驅趕人群，約下午6時所有人才離去，至少有一人被捕。

負責組織今次示威的是一個支持特朗普的婦女組織Oregon Woman for Trump，Carole Leek 是主要人物，她說今次示威是要給民眾一個發洩的機會，同時亦讓政府知道他們的想法。她在示威當日向群眾講話時說：今天的目的是要制止暴政，很多人們已非常生氣，這是一個給他們表達憤怒和被聆聽的地方，同時向布朗州長發信息：是時候要重開了！

根據州警的消息，今次的示威群眾與上周在州府召開特別會議時作出擾嚷的示威者是同一班人。州警表示元旦當日的部署，主要是將兩個敵對的示威組織盡量分隔開，避免雙方發生嚴重的衝突。