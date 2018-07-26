優惠由即日起至年底 麥當勞請你吃薯條

（本報綜述）麥當勞的紛絲別錯過這優惠，該集團宣佈，即日起至年底，每逢周五都送出免費中號薯條。

要獲得這優惠，顧客必須先下載麥當勞手機應用程式，取得優惠券。在任何時候，使用該手機App，在麥當勞消費最少1美元，即可獲得一張免費中薯條換領券，次數不限。這張優惠券每周五都可以使用，優惠活動至今年年底12月30日。

不喜歡吃薯條的話，麥當勞逢周二和周四的小杯汽水有著同樣的優惠，在大熱的天時，這還是一個不錯的選擇。

其他手機應用程式限定優惠，還有1美元的雙層起司堡，以及1美元購買任何大小咖啡等。