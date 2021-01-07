儘管州放寬限制 波特蘭學區並未準備重開



（本報綜述）俄勒岡州學校停課的規定，一直被指為全美最嚴格之一，但在眾多要求學生重返學校上課的聲音下，布朗州長近期表示，將是否重開學校的決定權交由學區或學校負責，並希望見到學生能盡快回校上課，甚至說最好在2月15日前。但州長此舉並不意味著全州的學生真的就可在即將的未來重返學校。

在州長的宣佈後，本州有部份學區已定出了學生回校上課的計劃，但在大波特蘭地區的學生，估計還要繼續遠程教學最少要到一月下旬。

主要原因是多個市內的學區仍在與教師工會商討條件中，同時亦在等待州政府進一步的指引。多個學區已成功地堅持有小班授課、保持有社交距離、戴口罩以及改善通風系統等，但這還不夠。波特蘭公立學校發言人沃斯坦（Werstein）指出，在重開學校之前，教師和學校的職員還需要先接種疫苗。她說：“按照承諾，我們將在1月中旬之前向家庭和社區更新有關恢復面對面學習的進展情況。”

布朗州長已將教師放在疫苗接種時間表的前部，是緊次於醫護人員。

除了接種疫苗外，學區和工會的談判人員都同意，教育工作者只有在自願的情況下才會提供面授指導，而學區則會準備好所需的個人防護裝備。

早前，學區官員曾表示，在重開的過程中，他們將優先考慮特定的學生群體，例如英語為第二語言的學生以及需要閱讀支援的兒童等。

有批評指雖然州政府放鬆了決策的控制，波特蘭學區的工作步伐卻非常慢，但估計能夠趕及州長預定的時間表內重開。州長早前已去信州衛生局和教育部，指示兩部門合作，在2月15日之前重開更多學校的面授課堂，特別是針對小學生而言。

布朗州長指出，在上周的特別州議會中，她特別額外撥出5,000萬元為各學區提供援助，而州教育局亦已獲聯邦CARES法案提供1.2億元的資金。波特蘭學區的官員在11月估計，他們花在與疫情相關的費用約2,000萬元，這包括用作購買清潔消毒用品到為學生提供全新平板電腦。

在華州溫哥華學區最近也宣佈，在該州州長英斯利（Jay Inslee）放寬重開基準，並由1月7日起，將有953名學生開始小班教學，而名額將優先預留給那些在學習上有困難的學生。

而在希爾斯伯勒（Hillsboro）學區校董會亦希望該學區在起草重開計劃時，要特別關注那些不公平地受到疫情影響的學生們，同時也應考慮到如何能為所有員工提供安全保護。其中一名校董希望州長辦公室在1月19日之前為學校重開提供更多指導。

Parkrose 學區校董會表示，目前仍在與教師工會商討教師的工作環境，所以還未開始計劃何時重開，並且他們希望能收集社區大眾的意見，了解大家對安全重開的意見。

至於在大都會地區，情況則不一樣，有大部份的教育工作者均不願重返學校進行面授教學，因為與俄勒岡州其他地區和2020年初的情況相比，大都會地區的確診數字仍是最高，雖然俄勒岡州的人均新冠病毒感染率是全國最低的。由波特蘭教師協會委託進行的一項調查顯示，在11月時，只有約14%的教師認為，每天提供兩小時的面授學習指導是安全的。

卡加瑪士縣、麥魯瑪縣和華盛頓縣這三縣城，每兩周平均在10萬名居民中約有450例新感染個案，這數字是州教育局之前針對小學面授教學所建議的數字的五倍。而州長似乎由1月1日起就放棄這一指標，並強調，在考慮到他們的成長、情緒和其他方面的需求下，讓幼兒重回面對面學習是當務之急。

代表教師的全州工會主席拉森在給會員的說明中提到，州長的改變重開策略顯得突然，並指出他和其他工會領導人僅在州長宣佈前的數小時才獲悉這新策略。他還說，工會領導人將反對那些未有教育工作者參與討論的決定。

拉森提到對讓學生重返課堂的強烈願望表示理解，而組織將繼續倡導學校與教師之間的協作方法，並製定和實施安全措施。對各學區試圖在沒有適當的安全計劃下匆匆將學生和教師送回學校，他們絕不會袖手旁觀！

周日（3日），一班家長帶同孩子到波特蘭學區的行政大樓外，希望能說服學區不要在現時重開，他們在大樓外插了500枝小紅旗，指每一枝旗代表一名來自全國死於新冠病的學生或老師。家長們更稱，他們不是在抗議，而是一個悼念。他們表示，州長對重開學校的逆轉決定感到非常驚訝，並指目前不適合重開。

近期，經常聽到要求學校重開的聲音，支持重開的組織表示州長的宣佈是他們努力爭取的成果。對於周日的事件，他們表示明白家長們的擔憂，但還是希望可為學生提供更多的學習選擇。