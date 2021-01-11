儘管州放寬限制 波特蘭學區並未準備重開 Lake Oswego 學區小學 2月底正式回校上課
（本報綜述）在新冠疫情下，俄勒岡州學校重開的指引，一直被指為全美最嚴格之一，但在眾多要求學生重返學校上課的聲音下，布朗州長近日表示，將是否重開學校的決定權交由學區或學校負責，並表示希望學生能盡快回校上課。
有批評指，雖然州政府放鬆了決策的控制，本州最大的波特蘭學區，工作步伐非常慢，州長早前已通知州衛生局和教育部，指示兩部門合作，在2月15日之前重開更多學校的面授課堂，特別是小學。
早在州長宣佈前，本州有部份學區已定出了重開的計劃，但在大波特蘭地區的學區仍未有任何的定案，主要原因是多個學區仍在與教師工會商討條件中，和在等待州政府進一步的指引。
事實上，在大都會地區，有大部份的教育工作者均不願重返學校進行面授教學，因為與俄勒岡州其它地區和2020年初的情況相比，都會區的確診數字仍是最高。
卡加瑪示縣、麥魯瑪縣和華盛頓縣這三縣城，每兩周平均在10萬名居民中就有450例新感染個案，這數字是州教育局之前針對小學面授教學建議數字的五倍。而州長似乎由1月1日起就放棄這指標，並強調，在考慮到學生在成長、情緒和其他方面的需求下，讓幼兒重回面對面學習是當務之急。
代表全州教師的工會主席拉森在給會員的說明中提到，州長對重開策略的改變顯得突然，並指出他和其他工會領導人僅在州長宣佈前的數小時才獲悉。他還說，工會領導人將反對那些未有教育工作者參與討論的決定。
拉森提到對讓學生重返課堂的強烈願望表示理解，他們將繼續倡導學校與教師之間的協作方法，並製定安全措施。對各學區試圖在沒有適當的安全計劃下匆匆將學生和教師送回學校，他們絕不會袖手旁觀！
至於其他學區，有些已成功地爭取有小班授課、保持有社交距離、戴口罩以及改善通風系統等，但這還不夠。在重開學校之前，教師和學校的職員還需要先接種疫苗。
布朗州長已將教師放在疫苗接種時間表的前部，緊次於醫護人員。
除了接種疫苗外，學區和工會的談判人員都同意，教育工作者只有在自願的情況下才回校提供面授指導，而學區則會準備好所需的個人防護裝備。
學區官員曾表示，在重開的過程中，他們將優先考慮特定的學生群體，例如英語為第二語言的學生以及需要閱讀支援的兒童等。
布朗州長在早前的特別州議會中，她特別額外撥出5,000萬元為各學區提供援助。
在都會區中，相信最有準備的是奧斯威戈湖學區（Lake Oswego），他們是大波特蘭地區首個已定出實制策略的學區。
奧斯威戈湖學區早在去年暑期間，已開始著手向家長發出調查，一起制定安全守則，部署學生回校上課的計劃。
該學區是本州去年3月出現首宗確診病例的地點，也是全州首家因新冠病毒要關閉的學校。
現時，奧斯威戈湖學區亦是本州首批準備好讓大批學生回校上課的學區之一。其實，該學區內的10所公立學生，一直有提供某程度上的面授課程。他們由一棟樓內只有一名學生開始，校方選定一些在家學習有困難的學生，例如上網問題或是英文不是母語的學生。他們表示目前有150名學生回校上課，現只不過是將學生人數增加。到2月25日，學區內所有小學學生均可回校上課。
該學區訂出的守則包括：
－學生在進入大樓前，先要檢測有沒有任何新冠病徵
－每張書檯都有獨立的35平方呎面積
－走廊貼滿標誌，提醒學生單向行走，並保證學生不會與其他學生有接觸
校長強調，學校重開一定要有社區的合作，包括全社區都要戴口罩，保距離．．．等等。
該學區的回校次序依次分別為：幼稚園、一年級、2/25日前所有小學生，初高中生仍維持網上教學。
奧斯威戈湖學區所在的卡加瑪士縣近期的感染率是6%，低過州政府最低要求的8%，但教師們表示心情非常矛盾，一方面希望學生能早日回校上課，一方面卻害怕大群學生回校，會增加疫情風險。
在周五的新聞會中，教育局長表示，每家學校在重開面授之前必需要提交一個定出所有安全措施的藍圖。然後每星期五校方均要提交報告，讓教育局密切了解每家學校的情況，這份報告將放在教育局的網站，讓公眾查閱。
現時，全州平均已有15,000名學生是回校學習的，官員表示，這證明了學生在學校傳播病毒的機會極低。
上周日，有家長帶同孩子到波特蘭學區的行政大樓外，希望能說服學區不要在現時重開，他們在大樓外插了500枝小紅旗，指每一枝旗代表一名來自全國死於新冠病的學生或老師。家長們更稱，他們不是在抗議，而是一個悼念。他們表示，州長對重開學校的逆轉決定感到非常驚訝，並指目前切實不適合重開。
近期，經常聽到要求學校重開的聲音，支持重開的組織表示州長的宣佈是他們努力爭取的成果。他們表示明白家長們的擔憂，但還是希望可為學生提供更多的學習選擇。