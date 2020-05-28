僑委會6萬片醫療級口罩運抵西雅圖 嘉惠國內無二親等協助寄送之僑民

武漢肺炎(COVID-19)疫情嚴峻，行政院為協助各地僑民安然度過疫情，滿足僑民急難需求，特別撥用50萬片醫療級口罩供僑委會提供在台無二等親可幫忙寄送口罩的僑胞使用。僑委會配發美西北區的5萬7000片成人口罩以及3000片兒童口罩已運抵西雅圖文教中心。

中心主任吳曉竹表示，這批口罩將免費提供給美國華盛頓州、奧勒岡州、愛達荷州、蒙大拿州、懷俄明州、阿拉斯加州等六州在臺無二親等內親屬可幫忙寄送的旅外國人、僑胞及留學生急難使用，希望海外僑胞平安健康。

中心自6日起已於粉絲專業及網站公告受理申請，申請人須繳交證件影本驗證，並填具申請書。中心於收到文件後經審無誤後，將發送確認信告知領取序號，每周依照領取序號通知領取時段，外州則提供郵寄服務。由於資源有限，以每人每兩個月15片為原則，且以首次申請者為優先。

中心吳主任續表示，若僑民有申請上的困難及其他需要協助的地方，歡迎與中心聯繫，中心將盡力協助大家平安度過疫情。

郵寄中心地址：1008 140th Ave. NE Suite 108 Bellevue, WA 98005 U.S.A.；聯絡電話：206-375-7279(口罩專線)；聯絡電郵: *protected email*

0513-1醫療口罩運抵中心

0513-2中心工作人員進行分裝理貨作業