傳蘋果正在調查iPhone 8 Plus的電池問題

（綜合報道）到目前為止，已經有不少用戶買到了蘋果最新推出的iPhone 8系列手機，而互聯網上也出現了兩條關於iPhone 8 Plus手機的電池膨脹的消息。根據外媒Apple Insider的報導，蘋果公司正在進行相關調查。

根據之前的報導，兩台故障iPhone 8 Plus的情況有些類似，它們都是因為電池膨脹而導致顯示屏幕被擠出了機身外殼。其中一位用戶聲稱，他在使用官方線纜和電源適配器時發生了這一狀況，另一位用戶則表示，他收到新設備開箱即發現iPhone 8 Plus的屏幕已經被擠出來。

蘋果公司正在調查這個問題，Apple Insider上週末已經證實了這一點。而在蘋果公司內部的一位未被授權代表該公司發言的消息人士表示，蘋果公司對Apple Store的電池進行了調查，這是理所當然的事情。

媒體和互聯網把這個事件當作一個迫在眉睫的問題，並認為它有點類似於三星Galaxy Note 7的電池事件。 2016年，在三星Galaxy Note 7手機出現電池問題之前，如果沒有處理不當的因素存在的話，鋰離子電池的平均故障率約為百萬分之一左右。

因此，假設目前這兩台iPhone 8 Plus遇到的電池膨脹問題是因為製造缺陷造成的，而不是運輸碰撞或者購買者處理不當，其故障率仍在統計標準之內。作為參考，三星Galaxy Note 7的故障率超過了兩萬分之一，這與電池生產以及手機設計有關。