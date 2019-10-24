假iphone 換真騙案 留學生被判37個月監禁

（本報綜述）前俄勒岡州州立大學中國留學生Quan Jiang利用假iPhone欺騙蘋果公司，換取正版蘋果手機，再將正版的蘋果手機出售，導致蘋果公司損失120萬美元一案，本週一，在本市法庭進行審訊後，宣判Quan Jiang需在聯邦監獄服刑三年零一個月，並拒絕了其辯護律師的緩刑請求。

辯護律師稱，Jiang沒有參與策劃這種欺詐行為，他是從另一名留學生那裡知道這個業務的，該欺詐計劃的負責人都住在中國。她說，Jiang並沒有立即意識到他收到的iPhone是假的，所以他將收到的iPhone交給蘋果公司以獲取替換品。Jiang的律師說，Jiang寄回中國的每部新iPhone只賺取20至30美元，總計賺了40,000美元。辯護律師進一步辯解說：“他的職責是接收，寄出和退回iPhone。” 她要求將Jiang判處緩刑及至少完成1,000個小時的社區服務。

案情透露，在2016年1月至2018年2月期間，Jiang定期接收來自香港一些無法使用的假冒iPhone–每次20到30部–然後他將這些假iPhone發給蘋果或送到實體店進行保修更換。收到蘋果送回的真手機後，將其運回中國再出售，而從中賺取的利潤會被送到Jiang的母親那裡，之後其母親會將錢存到Jiang的中國銀行賬戶內。

美執法官員在2017年4月察覺到了Jiang他們的這些非法交易，當時美國海關和邊境保護局(CBP)查獲了一批28部寄給當時還是學生的Jiang他們的iPhone 6。6個月後，另一個裝有25部iPhone 7 Plus的包裹也被沒收。CBP對這兩批貨物發出了扣押通知，而蘋果在2017年6月和7月也發出了兩封勒令停止函。儘管如此，CBP還是在當年11月查獲了另外3批假iPhone，共計29部。檢察長辦公室稱，Jiang此前否認收到CBP和蘋果的通知，但他後來承認自己知道進口的iPhone是假冒的、更換硬件替代品是違法的。

據了解，在兩年的時間裡，Jiang總共進口了2000多部冒牌iPhone，其中約1500部都被用來換取了價值約600美元的真品。

起訴方則認為，Jiang的詐騙行為在美國至少已經持續了兩年，他利用大量朋友的姓名和地址向蘋果公司提交了1,000多個保修要求，目的是為欺騙蘋果公司和騙取真iPhone。

助理檢察官說，Jiang在美國管理著一批人，他們分別接收來自中國的假iPhone。 Jiang僅在2018年1月，就以十幾個不同的名字提交了50份手機保修索賠。

來自蘋果公司的記錄顯示，Jiang使用250多個名字和1,330個電子郵件地址提交了3,069個欺詐性保修索賠！然後，Jiang及其同夥將騙取的1,493部新的或翻新的iPhone轉售，平均售價為600美元！

據了解，Jiang在2012年持學生簽證來到美國，但不允許工作。由於英語水平只有四級而要從俄勒岡州立大學退學，並轉讀Linn-Benton社區學院。

Jiang用國語在法官面前道歉，他說當時確實只是需要一份工作，想不到自己是如此幼稚，天真和愚蠢。他也感謝抓住他的美國國土安全部調查員，如果不是，他恐怕會越陷越深也不知。

法官稱，Jiang需要承擔責任，因為天真不是一個藉口。

根據法庭記錄，Jiang已向蘋果公司償還了20萬美元，這是其父母通過出售在中國的房屋而獲得的錢。他還被勒令沒收一輛2015年款的梅賽德斯·奔馳。他將一直接受GPS監視，直到12月5日服刑為止。他還可能在服完刑後面臨驅逐出境。