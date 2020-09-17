借鑒友城防疫經驗 復工復課重啟經濟 俄勒岡中國理事會與福建省外辦舉行視頻交流會

（本報記者俄廣才報導）由俄勒岡中國理事會與福建省政府外事辦公室聯合舉辦的『防控新冠疫情 回歸正常生活』視頻交流會，於本地時間9月13日下午，在兩國多地以連線形式成功舉行。

俄勒岡與福建締結姊妹關係三十六年以來，雙方在經貿、文化、教育等多領域合作密切，友好往來發展深入。舉辦此次線上交流會，旨在學習與借鑒福建省在聯防聯控、復工復產、復學復課等方面的寶貴經驗，助力俄勒岡州抗擊疫情，對振興並繁榮本地經濟具有重要意義。

福建省外辦、文旅廳、教育廳、工信廳、商務廳、林業局、南平市外辦、武夷山風景區管理局多位官員；俄勒岡州前議員梅儀、前眾議員Jeff Barker，俄州參議員Lew Frederick、俄州眾議員David Brock Smith、俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席Charlotte、應書琪，以及理事會成員等40多位嘉賓參加了會議。

會上播放了《福建省奮力奪取疫情防控和社會發展雙勝利》紀實片，介紹福建省在抗擊疫情和復工復產方面的措施與經驗。

影片中，正在廈門大學管理學院執教的美籍教授潘維康（William Brown）在接受當地媒體採訪時說：「疫情期間的中國很安全。一方面中國政府能夠基於科學而非政治做出明確決策，並高效堅定地引領整個國家投入這場戰役，不像其他一些國家中央和地方官員把這場災難變成一場政治鬥爭。二是中國人民很務實，而且全力支持政府。」

福建省文旅廳副廳長林守欽、福建省教育廳二級巡視員葉靈，以及南平市外辦副主任吳建華分別就文旅產業復甦，以及學校常態化疫情防控等工作作了專題發言。表示，由於疫情期間採取並執行了正確的防疫防護措施，取得了預期的效果。截至9月14日（會議當天），福建省中小學、幼兒園已經全面開學，全省88所高等學校已有86所開課。全省旅遊景點也限時限量地陸續開放，目前福建省已經連續200天無感染病例。

去年曾率俄州議會代表團訪問福建的俄州參議員Lew Frederick對福建復工復學、重啟經濟的係列措施表示極度讚賞。他表示，從目前情況來看，俄勒岡州正面臨新冠疫情和「黑人命貴」示威活動，以及山林大火的多重考驗，距離全面復工復學、回復正常的生活我們還有很長的一段路要走。日前，俄州新冠感染病例已經達到了29,337例，死亡病例達509例。雖然我們已經採取了一系列措施但沒有達到預期效果，俄勒岡無法實行像福建一樣嚴格的疫情管控措施。福建省的抗疫工作成績斐然，連續200多天沒有感染病例是一個了不起的壯舉，希望能夠把你們的經驗傳達到我們的社區，同時希望雙方能夠繼續加強經驗共享、互學互鑒。

俄州小麥委員會首席執行官Amanda Hoey在發言時表示，多年以來我們非常重視同友城福建的友好關係。今年俄州農業生產又將是一個豐收年，預計俄州優質的「柔白型」小麥產出量將達到700萬公噸。我們提供了一些機制抗擊疫情，以確保我們的出口供應鏈的正常運轉，同時也確保能繼續向中國市場提供高品質的小麥。

美西北榛子協會首席執行官Larry George表示，中國是俄勒岡大榛子的第一大進口商，今年俄勒岡榛子出口數量將增加20%。俄勒岡2,000戶榛子種植農場非常重視同中國的貿易關係。根據美中第一階段貿易協定，中國將擴大美國農產品的進口，我們衷心期待美中關係能夠盡快恢復正常。從長遠的利益方面看，美中關係應該有一個光明的未來。

克拉克馬斯郡副郡長Martha Schrader、綺麗湖國家公園總監Craig W Ackerman也在發言中表示，新冠疫情給當地的經濟發展造成了衝擊，旅遊業受重創，餐飲業、漁業、養殖業等均遭受波及。

俄州前眾議員Jeff Barker指出，我們的處境不能與福建省相比，一些糟糕的領導人已經把這場疫情當成了政治鬥爭。他盛讚福建在防控新冠疫情方面所取得的成就，期待疫情過後省州之間進一步密切經貿合作及人文交流。

俄州眾議員David Brock Smith表示，作為共和黨人，我認為俄勒岡仍然需要與中國特別是與福建加強相互合作，擴展經貿往來，共同推動後疫情期間的經濟發展。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在會議上指出，福建省在俄勒岡州防控疫情最困難的時刻伸出援助之手，及時捐贈醫療救援物資，給俄勒岡人民送來希望，我們對此充滿感激。儘管目前中美關係遭受波折，但俄勒岡州基層對雙邊關係的未來依舊保持樂觀態度。俄勒岡中國理事會將繼續推進省州友城之間的友好交流與務實合作。

福建省外辦副主任陳出新在講話時表示，為抗擊疫情，中國人民做出了巨大的犧牲。實踐證明團結合作是戰勝疫情的最有力的武器。感謝俄勒岡州長凱特 布朗在我們抗擊疫情最艱難的時刻給予了福建寶貴的支持。今年第二季度中國經濟已經止跌回升恢復了正增長。我們願與包括俄勒岡州在內的國際社會一道，為經濟發展創造良好環境，為助力經濟復甦擴展合作空間。

會議期間，雙方對建立了三十六年的深厚友誼表示珍惜，希望在這特殊時期能加深了解，持續發展雙邊關係。雙方嘉賓發言踴躍，預定80分鐘的會議臨時延長至120分鐘。

圖片說明：

8930- – 福建省外辦會場

8931– 俄勒岡中國理事會多地連線會場