個人紓困支票　能否由600元增加到2000元？ 眾議院已通過　就看明天參議院的投票結果

（綜合報導）今天美國眾議院投票通過，將支付給合資格美國人的新冠紓困金由600元提高至2,000元。這是否能成事實，仍有待參議院進行投票。

在今天的投票中，眾議院以275票支持，134票反對通過了將紓困金由600元提高至2,000元的法案，這項增加個人和家庭紓困支票金額的法案，得到特朗普總統的支持，為受疫情影響出現經濟困難的美國人提供更多資金援助。

特朗普總統週日（27日）簽署了包括9,000億美元紓困法案在內的2.3萬億綜合撥款法案，另外1.4萬億是綜合支出法案，避免了政府關門。

法案包括哪些救濟內容

美國人是否有資格獲得這張2,000元紓困支票，取決於個人最新納稅申報單。個人年收入低於75,000元或夫婦年收入低於150,000元都將獲得全額。個人收入若超過75,000元，每增加 100元，紓困支票金額減少5元。年收入超過99,000元的個人或年收入超過198,000元的夫婦將沒有資格獲得紓困支票。

該法案還將使美國家庭中需要撫養的成年人，例如大學生、殘疾人和年長親戚有資格同時獲得2,000元和3月份《 CARES法案》授權的500元。

特朗普在週日（12月27日）晚發布的白宮聲明中說，週一（12月28日），眾議院將投票決定將對對個人的付款從600元提高到2,000元。因此，一個四口之家將獲得5,200元（每名成年人2,000元和每名兒童600元）。

共和黨眾議員對法案帶來的赤字表示擔憂

國會非黨派的稅務聯合委員會估計，該法案將耗資約4,640億美元。而600元紓困支票的預估耗資是1,640億美元。

不少共和黨人對這項法案造成的赤字影響表示擔憂，並認為紓困支票的針對性不強。眾議院籌款委員會共和黨最高代表、眾議員凱文•布雷迪在表決前發言。他說： 「對我來說，我擔心這4630億元巨額資金無法滿足需要，刺激經濟增長或使失業者重返工作崗位。」

反對這法案的亞拉巴馬州的共和黨莫·布魯克斯（Mo Brooks）表示：「問題是我們沒有這筆錢，我們要去借，而我們是沒有能力償還的。」他又說，一定要有人告訴他如何還錢，和我們所有人距離破產有多遠。

媒體報導，該法案在共和黨控制的參議院可能面臨艱巨的戰鬥。參議院共和黨領導人、參議員羅伊•布朗特（Roy Blunt）上週就曾表示，他不認為將紓困金提高到2,000元的法案可以在參議院通過。

國會參議院少數黨領袖舒默在周一晚發聲明說：”明天他將會在參議院動議通過立法，迅速爲美國人提供2000元的緊急援助。他指，在參議院的每位民主黨人都支持增加援助金，如沒有共和黨人阻止，明天就能通過。參議院共和黨沒有足夠的理由阻攔。”

舒默表示，向民衆發放2000元得到全國強有力的支持，麥康奈爾應確保參議院共和黨人不會阻礙。

在參議院通過2,000元援助金之前，政府只能寄出600支票予民眾。至於原來在剛過去的周六屆滿的失業金，隨著特朗普在周六簽署法案後將可繼續至明年3月14日。