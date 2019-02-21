保護年輕人的未來 俄勒岡州法定投票年齡或降至16歲

（本報綜述）立法者正在推行一項法案，修改俄勒岡州的憲法，將俄勒岡州的法定投票年齡從18歲降低到16歲。他們希望在2020年投票前通過這項立法。

據一些年輕人表示，他們應該有機會參與投票，決定自己的未來和自己切身有關的議題，例於校園控槍等。

推動這項法案的民主黨參議員Shemia Fagan舉例稱，在佛羅里達州造成17人死亡的帕克蘭槍擊事件後，大量年輕人參與了“不再發生”(Never Again)運動，請求立法者採取行動保護他們的未來。這足于證明，年輕人很活躍，應該有投票權。

對Fagan這項提案，不少年輕人都表示支持。有年輕人直言，“為什麽我們像成年人一樣開車，像成年人一樣納稅，像成年人一樣墮胎，像成年人一樣受到指控和判刑，但我們不能像成年人那樣投票？”

Fagan希望修改俄勒岡州的憲法，使得俄州成為了全國第一個降低法定投票年齡的州。Fagan說，如果她的提案得到立法者們的支持，16歲的年輕人有望在2020年就可以參考投票。

據了解，降低法定投票年齡在美國歷史上是有先例的。在美國憲法第26項修正案之前，法定投票年齡是21歲，這項規定在1972年才改為18歲。 當時，在越南戰爭越來越不受歡迎的大環境下，由年輕人推動了這一項憲法修改。

分析認為，新引入的俄勒岡州法案旨在允許俄勒岡人從16歲開始在所有選舉中投票，但這樣的法律最終可能只適用於州和地方選舉，對例如總統選舉則無權投票。