俄州擬向途經5號和205號州際公路的車輛收費

（本報綜述）日前，俄勒岡州向聯綁政府提出申請，要求批准向在波特蘭地區使用部分5號和205號公路的車輛收取「過路」費。

俄勒岡州於11月底發放了一份長達48頁的申請草案，州交通委員會將在12月6日的會議上投票，並極有可能批准該申請。然後該申請將提交給聯邦當局審議。

由於本州，特別在波特蘭市，交通擠塞情況，愈來愈來嚴重。就這問題，去年的立法會啟動有史以來最高的預算，53億元的交通運輸撥款，希望能有助舒緩本州高速路的擠塞情況。

據了解，收費申請沒有說明許多基本問題：例如收費最終落地的地方，司機可能需要支付的費用，可以採取哪些程序來豁免或貼現低收入居民的費率，或有無其他公交車或過境路線供駕車人士選擇等。

委員會中有贊成收費的會員表示，收費的整體目標非常明確：俄勒岡州需要更多的方式來籌集資金，改善其高速公路系統，減低路面擠塞情況。他又指出除此之外，仍有太多東西可以做的。州運輸局早前亦有提出在其它公路，包括26、405和84等，研究收費的可行性。

根據上述的申請，俄勒岡州計劃利用路費收入幫助I-205上的威拉米特河上的Abernethy大橋進行地震加固工程，同時在兩個方向均增加一條車道，並重建八座橋樑以抵禦地震。該項目估計將花費超過5億美元，而這筆預算是未有獲得任何的資助。

另外從收費收入中撥出5億元用在改善玫瑰體育館（Rose Quarter）外一段5號公路的安全性，及由84公路至405公路的交匯點增設輔助行車線，並在這區增設單車徑及行人路等。

據說，I-205部分將在Abernethy橋上或附近所有車道向司機收費。I-5部分將在North Going Street / Alberta Street和SW Multnomah Boulevard出口之間向所有車道收費。官員了解到大眾關注司機為了避免付費而集中於某些出口駛離公路的情況。

俄勒岡州已向聯邦政府要求盡快審查，州運輸局的總監表示，已向聯邦政府進行過多次的會談。申請書內指出本州的交通擠塞嚴重，在波特蘭的大都會範圍內，有27英哩長的路程，之前只需25分鐘就能行完全程，但目前在最擠塞的時段要用上86分鐘時間。

即使這份申請書獲得批準，收費措施也要等到2024年才生效。