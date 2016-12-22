俄州克拉克馬斯郡與江蘇灌雲縣 正式建立友好郡縣關係

（本報記者俄廣才攝影報導）美國俄勒岡州克拉克馬斯郡與江蘇灌雲縣建立友好郡縣關係意向書簽約儀式，於日前俄勒岡州議會代表團訪問中國期間，在江蘇灌雲縣舉行。

代表團團長、俄州參院環境與資源委員會主席克裡斯 愛德華茲，波特蘭市議員卡洛塔 柯萊特，俄州克拉克馬斯郡郡長瑪莎 施拉德及議會代表團一行，灌雲縣委書記左軍，縣委領導人譚樹林、伏開清等出席了簽字儀式。克拉克馬斯郡郡長瑪莎 施拉德與灌雲縣委常委、常務副縣長伏開清，分別代表雙方簽署了友好郡縣關係意向書。

簽字儀式上，灌雲縣委書記左軍代表縣委、縣政府和百萬灌雲人民對協議的成功簽署表示熱烈祝賀，對俄勒岡議會代表團一行表示熱烈歡迎。

左軍表示，灌雲縣在加快發展的征程中始終高度重視對外開放和友好交往，把締結友好城市作為開展友好交流、推進城市國際化的重要途徑，不斷完善對外開放格局，持續拓展對外交往空間。此次正式簽訂建立友好城市關係意向書，必將為雙方的經濟社會發展注入新的動力。

左軍指出，這次友好城市協議的簽訂，順應了全球經濟一體化的宏觀大勢及「一帶一路」發展戰略和共同發展的理念，為兩地創建共享發展機遇，更好實現互利共贏架設了實質性合作的橋梁。

克裡斯 愛德華茲團長對灌雲縣的熱情接待表示感謝。他說，近年來俄勒岡州通過建立友好城市關係等方式，擴展與中國城市間的友好交流，以推進雙方教育、旅游、港口、醫療等產業方面的合作發展，切實將俄勒岡州的現代產業發展模式轉變為實實在在的經濟社會效益。下一步，將繼續建立健全友好交流制度，積極推動和支持雙方的互利合作，共同努力促進雙方經濟繁榮發展。

瑪莎 施拉德郡長在介紹克拉克馬斯郡情況時指出，克郡歷史悠久、資源豐富、產業多元，與灌雲資源比較相近，產業發展借鑒性強。雙方在生物醫藥、教育、旅游等多個領域具有廣泛的合作前景。並表示，將以此次簽訂建立友好城市關係意向書為契機，加大交流與合作，共謀發展、開拓雙贏。

據了解，俄州/中國姐妹關係理事會為兩城市之間建立友好關係做了大量的工作，同時得到了中國外交學會、中國駐舊金山總領館，以及灌雲縣委的大力支持。2016年5月，灌雲縣政府代表團曾於俄勒岡中國國際研討會期間應邀訪問本州，與俄勒岡中國姐妹關係理事會共同簽署了《加強友好合作備忘錄》。

克拉克馬斯郡與灌雲縣建立友好郡縣關係，這在美中兩國郡與縣之間尚屬首次，該友好關係的建立為美中民間合作開拓了一個新領域，是美中人文合作的又一新渠道。（圖片由俄勒岡州議會代表團提供）