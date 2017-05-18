俄勒岡5所公立大學學費將上漲至少五個百分點

（本報綜述）根據高等教育委員會HECC (Higher Education Coordinating Commission)消息稱，她們上週舉行會議，討論是否批准俄勒岡公立大學增加學費，並進行投票，投票結果在五間申請加學費的大學中，HECC只批准其中三間大學的申請。

獲批加學費的大學包括俄勒岡理工學院Oregon Institute of Technology (7.4%)，南俄勒岡大學（11.4%）及西俄勒岡大學（8.4%）。不獲批的大學是波特蘭州立大學（8.4%）和俄勒岡大學UO(11.5%)。

以波特蘭州立大學為例，增加8.4%後，本州學生每年的學費增加了數百元至近9,000元。

委員會執行總監Ben Cannon 表示，委員們均指出，不獲批的兩所大學未有取得足夠的學生意見，並認為他們的建議未能保障低收收及少數族裔的學生的接受高等教育的機會。

通常來說，監管俄勒岡州七所公立大學的校董會是決定公立大學的主要決策人，但根據在2013年通過的俄勒岡法案，如建議中的學費加幅超過百分之五，HECC就需要審視這加幅是否合宜。

為應對2017至2018財政年的嚴重財赤，七所公立大學中的五所申請由2017-2018學年起增加學費和指定的學生費用，加幅都在百分之五以上。

投票進行將近四個小時，公立大學的學生和其他利益相關者都在過去兩天的委員會會議上展開了激烈的討論。俄勒岡州州長凱特布朗表示對公立大學學生的極大的關心，並且稱會為學生考慮更多更周全。

HECC主席尼爾科比說，對委員會來說，這是一個前所未有的挑戰。他們讚賞州長要公平對待每一個學生的想法。但如州政府能對高等教育增加撥款的話，大學就能將學費的增幅低。

當日的討論主要集中在州政府對高等教育所投入的資金不足，完全不夠大學本身運營的基本開銷，因此才會直接影響學費。

按俄勒岡法律規定，俄勒岡大學以及波特蘭州立大學決定學費最後的加幅前，他們必需要修改他們原有的計畫，比如將學費上漲幅度低於百分之五；或重新遞交加幅超過百分之五的建議，等待HECC審核批准。