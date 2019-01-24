俄勒岡食物銀行面臨前所未有的壓力

（本報綜述）史上最長的聯邦政府關門，已導致很多聯邦職員被逼休無薪假，如今這些人已面臨著饑餓的威脅。據俄勒岡食物銀行官員稱，本州超過一萬名從不光顧食物銀行的聯邦雇員正尋求食物援助。

據瞭解，在俄勒岡平均每五個人中就有一人是包不飽的，而政府的關門使這一情況變得更糟糕。數據顯示，俄勒岡州各地的食物銀行每天接待了成百上千前來拿取食物的新面孔，而他們當中的有不少曾是體面的聯邦職工。政府關門，令他們失去收入來源，除了擔心房貸和車貸，現在連食物也無錢購買。

另一個嚴重的問題是，糧食券(SNAP)是由聯邦政府提供資助的，政府關門有可能讓食物券缺少資金來源。目前的好消息是，2月份的短期福利提前發放。依靠糧食券的人應該在2月底之前仍是安全的。俄勒岡食物銀行的總裁呼籲領取糧食券或WIC的人們不用驚慌，這些福利都還是會有。

但是，如果聯邦營養援助在三月份真的乾涸了，這將給食品銀行帶來巨大壓力。

俄勒岡食物銀行總裁稱，如果過了2月份政府還是關閉的話，食物銀行將如同面臨九級地震般的災難。因為俄勒岡的食品銀行是沒辦法替代聯邦政府的資助。

俄勒岡州食品銀行的官員們強調，他們將竭盡全力，向有需要的民眾提供食物。不過，如果沒有聯邦政府的幫助，他們的努力不知能堅持到什麼時候。