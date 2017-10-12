俄勒岡請求聯邦批准鮭魚業救急現金

俄勒岡州和加州的四名參議員近日向特朗普政府施加壓力，要求批准對沿海岸線200英哩的鮭魚漁民的災難救援。

4月份，管理沿海鮭魚季節的太平洋漁業管理委員會建議，關閉一些海岸線的鮭魚捕撈，但這些地區相當於俄勒岡海岸線的一半。每年秋季克拉馬斯河的鮭魚回潮，對於娛樂釣魚、部落漁夫以及商業漁業來說都是十分重要的。沿著水路可以優先選擇的優克部落，今年的配置也大大減少至約650條魚。管理人員估計今年返回的鮭魚數量約為12,000條。

俄勒岡近年來在確保鮭魚漁業災害的緊急援助取得成功。在2006年，2008年，2009年和2010年應急基金都獲得批准。

俄勒岡州的參議員羅恩．懷登和傑夫．麥克利以及加州兩名參議員本週三向國家海洋和大氣管理局的漁業部門發出一封信，要求在2017年底之前採取行動。

參議員們說：「在我們這兩個州，封閉或削減鮭魚捕撈季節都導致了整個海鮮供應鏈的嚴重經濟困難。 水上工作設備已經無法解決基本的修理和維護，海鮮加工工作已經消失，漁民離開了漁業，無法在水面上生活，這些連鎖效應削弱了沿海社區。」加州官員估計其漁民損失的年收入將達250萬美元。

太平洋漁業管理委員會副主任麥克．伯納6月份在接受採訪時表示，海洋條件差是捕漁業關閉的主要原因。但還包括乾旱條件和其他因素，如克拉馬斯河上的幾座水壩也是一個挑戰。到2020年，三座水壩即將拆除。伯納說，漁業捕撈條件經歷周期。2012年，養殖場預計放養了160萬條魚卵，但今年早些時候這些魚卵回流數量創下最低紀錄之一。

如果獲得批准，災害基金可以幫助漁民彌補2016年和2017年失去的收入，並提供工作培訓、低息貸款和研究援助，以幫助學習漁業。