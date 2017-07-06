俄勒岡計劃將醫療補助延至未經授權移民兒童

俄勒岡參議院星期一批准一項計劃，將醫療保險覆蓋範圍擴大到非法進入本州的兒童。

該議案是民主黨在本議會最後一週的政策優先事項，也是凱特．布朗政府的一項重要法案，包括在她12月份的預算提案中。少數共和黨人也為此投票，該議案以21-8的表決通過。

參議員羅斯堡的傑夫．克魯斯說：「我們可以庇護這個庇護那個。 很簡單，我們的選擇是讓這些孩子去急診室或去診所進行醫療保健。」

而本德（R-Bend）議員蒂姆．克諾普（Tim Knopp）質疑為什麼我們在削減其他社會服務來縮小預算差距時，立法機關又增加一個新計劃。 阿森蘭(Ashland)參議員阿蘭．德博爾（Alan DeBoer）投了反對票，他認為這筆錢用在學校護士和社區保健中心會更好。

包括醫療保健行政人員的支持者表示，該法案將確保目前缺乏健康保險的孩子得到所需的預防性護理。他們向立法機關作證時指出，儘管俄勒岡在過去十年中擴大了對低收入兒童的醫療保健，但有2%的孩子仍然缺乏保險。

俄勒岡州兒童第一執行董事托尼婭．亨特（Tonia Hunt）在她的證詞中表示，兒童的健康保險覆蓋率會增加收入、降低高中輟學率，並減少急診室的訪問量。

該醫療保健擴張預計在未來兩年內增加3,600萬美元，而每個兩年期的費用將在2019年全面實施時達到5,500萬美元。俄勒岡州在立法會議開始時面臨醫療補助總額預算9億美元的差距。但立法者通過降低成本、資金轉移和醫療保健稅增加5.5億美元來平衡預算。

根據立法報告，俄勒岡將在2018年1月開始覆蓋那些不能證明他們合法進入的孩子，最終登記人數可能會達到15,000名兒童。

如果低收入或符合其他標準，在美國合法的非公民兒童已經有資格獲得醫療補助。俄勒岡州法律目前要求兒童在州內有「合法身分」，但週一通過的法案將刪除該要求。

對於大多數州的醫療補助計劃，聯邦政府支付衛生保健費用的大約75%。然而，俄勒岡州必須為這些孩子支付100%的費用，因為他們不符合聯邦政府的公民身分和移民身分要求。

部分資金將用於支付俄勒岡州衛生當局出售醫療補助計劃，並進行外展登記移民兒童。