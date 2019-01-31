俄勒岡華人聯盟領導義工們為唐人埠進行大掃除

（本報訊）年近歲晚，家家戶戶都會進行大掃除，務求使家裏有一個清新、乾淨的環境，營造一個新年新氣象的氣氛，讓全家人新年過得更舒心。

在波特蘭的華人社區，一向積極推動華埠發展的俄勒岡華人聯盟（OCC），在領導人兆洪城的籌畫下，召集了十多名義工，也為本地的唐人街進行大掃除，將這個原來是彰顯中華文化的地方，作『家』的看待，為其清掃，並掛上大紅燈籠，為其營造一個新春新氣象，和一個有利於新一年發展的好氣場。

就如兆洪城在微信群內說：「我想中國城肯定有好多年沒有像今天這麼乾淨過了。」

上周日參加大掃除的共有15名義工，大家苦幹了三個小時，清掃了三個街區，12段人行道，也有義工在修剪路旁的樹枝，最後收集起來的垃圾幾乎裝滿了一個拖斗車。義工們包括有兆洪城，Paul一家三口，女兒是此次活動的唯一的二代，廖懷澤，Liwen Zhang，Jay Cheng，Baifei Zeng，李泳霖，Qi Chen，Irene Wong，Will Zhou，HuoXuan 及 LinHuan Tan。

當日，這行動亦得到不少朋友的支持，包括OCC的Nancy給大家定做的義工馬甲；鄭麗影女士代表溫哥華華人協會贈送給手套，李泳霖帶來不少工具和拖斗，為大掃除大大加力，使清潔工作能暢順地完成。

早在一星期前，另一班義工同是在兆洪城的領導下，在唐人街多個位置掛上節日大紅燈籠。

波特蘭的唐人街可以說已被本地華人「放棄」了，有幾經努力過的亦已泄氣了。近年這班被稱為「新僑」的華人挺身而出，再續前人的理想，那怕只是掃掃垃圾，只要是有利唐人街或是本地華人社區形象的，他們都會堅持去幹。在他們積極努力下，希望能鼓勵更多華人，繼續為保衛唐人街及這個保存中華文化的地區創出新景象，讓波特蘭唐人街的復興變得有希望！