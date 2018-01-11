俄勒岡華人聯盟成功首辦華裔青少年圓桌會







（本報訊）由剛成立不到一年的俄勒岡華人聯盟（OCC）主辦的首屆《俄勒岡華裔青少年圓桌會》，已於去年底12月30日完滿結束。當日有來自十幾所當地中學的40幾位高中生與12位大學生和大學畢業生共同渡過了很有意義的一個下午。

俄勒岡華人聯盟自成立以來，一直關注社區青少年的成長，希望在學業之外，也能夠幫助豐富他們的社會活動，並以此增強公益意識，培養領袖才能。

在這項活動之前，俄勒岡華人聯盟已在去年夏天的時間，舉辦了一次華人青少年大會。然後在這項活動的基礎上，趁著寒假的時間，再在年底首辦了今次的《青少年圓桌會》。當日參與活動的數十名學生，犧牲與家人過節的時間，聚在一起，討論他們所關心的各種問題，包括身份認知，社區會活動中自建組織的利弊，組織中作為領袖與團隊成員之間的平衡等等。被邀出席的大學生和畢業生，在大學的經歷各有不同，高中生們紛紛抓著這難得的機會，在學習、課外活動、升學準備、大學生活、甚至是大學宿舍的選擇等議題上，如饑似渴的聽取他們不同的看法。

俄勒岡華人聯盟負責人之一兆洪城表示舉辦今次的圓桌會，希望能達到兩個目的。一是為高中生們提供參與社區活動的有用的資訊，因為在華人社區，師友/學長計劃（mentorship）並不普及，很多學生因為缺少必要的引導，而錯失了很多可以發揮自己潛能的機會。在會前，我們發動社區成員積極提供可以推薦給高中生的各種社區活動機會，並在現場將整理好的資料發給了予會的同學。二是為華裔二代們提供一個互相交流的機會。大會將大家的聯繫方式分發，並附上被邀出席圓桌會的大學生和畢業生的各自簡介，在今次活動結束後，大家仍可保持聯系，隨時向學長們討教有關學業、就業，甚至是生活上的問題。兆洪城說：「希望我們的努力能夠幫助打破華人在社會上單打獨鬥的傳統。」

兆洪城指出：「從大學生和畢業生身上，我們看到成長起來了的下一代。他們有思想，也有理想，在他們面前的道路不一定是坦途，但是肯定是光明的，我們對他們充滿了信心。他們這次能前來參加圓桌會，也說明他們對社區和族裔的認同，對我們文化中的傳統理念的認同，當然也反映出了他們對這個社會所具有的責任感。」

俄勒岡華人聯盟希望能把這項活動繼續辦下去，兆洪城說：「相信這活動對二代們的影響會在他們未來的學習和工作生活中逐漸體現出來，只要我們能持之以恆。」

2018年圓桌會已經決定由社區青少年負責組織，並會在籌備過程中共同學習，共同成長。現在，據了解，目前已經有幾位高中生主動提出參加這個籌備小組，俄勒岡華人聯盟非常期待有更多的同學能加入，一起為提升華人二代在美國主流社會的地位而努力。

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