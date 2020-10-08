俄勒岡華人聯盟亮燈派月餅　 給予年輕一代新的文化體驗



（本報訊）上星期四（10月1日)中秋節，俄勒岡華人聯盟（OCC）在兆洪成的召集下發起一個派月餅和點亮燈籠的活動，多名義工在下午在4時多於蘭蘇園門前集合，一起將月餅分別放到禮品袋內。準備就緒後，由籌辦今次活動的兆洪成講解行動，然後分兩隊出發。

義工隊走入途經的商舖問好、送禮和介紹中國人的中秋文化。所見一眾店主或店員收到義工的禮品和祝福均表示莫大歡欣。義工們沿途見著不少的露宿者，他們也無懼的，一一為他們送上中秋月餅，實在為一眾貧苦無家的人送上温暖情懷。

兆洪成在接受本報訪問時，表示最大希望可以將大紅燈籠長年掛在唐人街。他指出這實在是一個難得的機會，我們有一個由先輩留下來的唐人街，我們得好好利用這地方來宣揚中華文化。

俄勒岡華人聯盟經常舉辦活動，而他們與別的華人組織不一樣的是，他們鼓勵年輕學生走出他們的舒適地帶，親身體驗社會。像今次的活動，藉著派月餅，親身與商戶和流浪街頭的人接觸，認識一下現實環境。明白到那些露宿者，正經歷人生困境，需要別人的幫忙，所以我們不應對他們存有任何的偏見。

近年來，唐人街已成為本地華人最怕去的地方，怕露宿者，也怕地方骯髒。當日在派月餅前，兆洪成一早已到唐人街作先頭部隊，用吹葉機將附近幾條街道清掃一番。他身體力行，經常清潔唐人街也使俄勒岡華人聯盟的明聲為人所認識。兆先生說，當年輕人親身經歷與這些陌生人接觸後，他們就沒前那樣懼怕，他還說，當這些流浪人士接過月餅後，面上出現感謝的笑容，這回報足以令年輕人們一生難忘！

今次唐人街內再次掛上燈籠，不能不提一位幕後功臣。這是一名高中生汪福妮（Michelle）。她代表俄勒岡華人聯盟申請一個資助項目，並成功獲批，金錢用在添置燈籠和掛燈籠這展現文化的活動。Michelle表示，波特蘭唐人街是非常獨特的，融合中西文化。現在疫情下，很多人對中國或中國人有所誤解，她希望有更多這類活動令大家更了解中國和中國文化。

當晚入夜後，兆洪成和義工們逐一將掛在唐人街每條燈柱上的燈籠點亮，令平日暮氣沉沉的中國城滿載節日氣氛。

就如兆洪成所說：掛燈籠並點亮燈籠，令黑暗已太久的唐人街帶來一點希望！