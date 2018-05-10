俄勒岡羽毛球學會欲組首支精英隊 邀來世界頂級教練唐學華協助選秀

（本報訊）俄勒岡羽毛球學會自成立以來，一直勵志於推廣和發展羽毛球運動，並擁有同一個奧運夢想！

日前，在通過各方面的努力下，終於有幸邀請到世界頂級教練員唐學華導師蒞臨學會，協助選拔優秀的有潛力的隊員組建俄勒岡羽毛球學會第一支精英隊OBA Elite Team one。當然這支隊伍今後會有更多的機會獲得這位中國著名的羽毛球教練親臨指導。

唐學華為江蘇人，中國羽毛球隊女單主教練。1970年底，唐學華入選江蘇省羽毛球隊，1978年退役，並成為江蘇隊教練。1994年，被調入國家隊，擔任國家羽毛球隊女單主教練。唐導師桃李滿天下，他為國家隊培養了多名世界冠軍和奧運會冠軍包括有世界冠軍趙建華、楊陽，榮獲2000年悉尼奧運冠軍龔智超、2004年雅典和2008年北京奧運冠軍張甯、和2012年倫敦奧運冠軍李雪芮等。

今次俄勒岡羽毛球學會能邀請到唐學華教練親臨本市，實在是球迷的一大喜訊。由於候選人名額有限，俄勒岡羽毛球學會請家長幫忙有羽球興趣愛好的孩子們儘早報名。