俄勒岡禁止餐館自動提供一次性塑料吸管

（本報綜述）根據立法者通過的一項措施，俄勒岡州將禁止餐館自動提供一次性塑料吸管，這使它成為第二個頒布塑料吸管限制的州。加州是第一個通過對塑料吸管限制的州。

上個星期，俄勒岡眾議院以48票對12票通過了禁止餐館提供一次性塑料吸管的議案，除非顧客提出要求，但汽車餐廳和醫療保健設施仍然可以提供吸管。

州長佈朗稱，此舉是為了提高公眾對塑料如何影響環境的意識，目的是鼓勵更環保的生活方式的改變。

據稱，2015年有一段廣泛流傳的視頻，視頻中有一隻海龜在被科學家摘下鼻子上的塑料吸管時陷入困境。這段視頻引發了公眾的強烈抗議，並令到星巴克(Starbucks)和全食(Whole Foods)等公司努力消除使用塑料吸管。

但這段在YouTube上瀏覽量超過3500萬的視頻並沒有完全打動眾議院的共和黨人。共和黨人稱，限制吸管對環境沒有多大影響，只會引起官僚主義的困擾。

對於日前的新法案，其他共和黨人則表示，他們對這一舉措很滿意，並強調這並不是對吸管的全面禁止，消費者仍可以要求。

世界經濟論壇(WorldEconomicForum)預計，到2050年，海洋中的塑料含量將超過魚類。每年有超過800萬公噸的塑料進入海洋，儘管塑料吸管佔海洋廢物的比例不到1%。

據了解，參議院也批准了本次禁吸管的法案，但在法案提交州長之前，參議院仍必須批准一項技術性改革。

另外，俄勒岡州還在考慮禁止使用一次性塑料袋和泡沫塑料外賣容器，而這些措施也受到了類似的批評，因為這些措施給消費者帶來不便，同時也沒有為環境帶來實質性好處。

布朗聲稱，沒有真正全面禁止並不是半心半意地試圖讓自由主義者在解決環境問題上“感覺良好”。相反，她說這是鼓勵更全面的生活方式改變的第一步。