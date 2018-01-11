俄勒岡洲流感季來臨 大規模爆發比往年嚴重

（綜合報道）最近，無論是走在路上還是在人流多的場所，打噴嚏的人越來越多，這表示流感季已來臨，今年俄勒岡洲感染流感的病例為歷年來最高。根據俄勒岡衛生局的數據顯示，自2017年10月1日期，已經有3,600例確診的流感病例。在去年12月的單單一個星期中，就有123人因為流感而住院。

波特蘭市伊曼紐爾醫院的喬恩希爾醫生表示，今年因為流感而導致死亡的人數正式上身，嚴重程度堪比2009年的甲型H1N1。希爾醫生還表示，目前醫院重症監護病房已出現人滿為患。

醫生警告市民需要盡快接種疫苗，因為在注射疫苗後，最少要等待6周的時間才能生效。而且，防流感疫苗不是永久性的，就算接種了，還有感染的可能性，只是機會較低矣已。

諾克斯維爾田納西大學醫學中心的傳染病預防教授在接受媒體採訪時表示，目前可接種疫苗的有效性僅僅有10%至33%，所以只要疫苗和流感病毒的毒株不匹配，人就可能會感染上流感。再通過互相傳染，才導致越來越多的人感染上流感。

不過，無論流感疫苗好與否，專科醫生都建議人人接種，因為這可以增強你的免疫系統。同時，打噴嚏時用袖口捂住可以降低流感的擴散，勤洗手，多喝生薑茶在感覺感染上流感的緊急情況下都會有用。