俄勒岡政府代表團訪問中國 商務部副部長俞建華會見州務卿理查德森



（本報記者俄廣才報導）中國商務部副部長、國際貿易談判副代表俞建華，於11月10日下午在北京親切會見了正在中國進行友好訪問的俄勒岡州州務卿丹尼斯 理查德森，以及俄勒岡政府代表團成員一行。

俞建華高度評價俄勒岡州與中國多年來持續發展的友好關係，對州務卿理查德森為促進中國與俄勒岡友好交流與合作所做出的貢獻表示讚賞。

俞建華表示，天津、福建自貿區在十九大之後將推出新的對外開放政策，將鼓勵更多的中國企業到俄勒岡去投資。同時歡迎俄勒岡企業家，參加2018年在上海舉行的中國進口貿易商品博覽會。

此前，俄勒岡州政府代表團一行訪問了《人民日報》社，就促進中國與俄勒岡州體育產業的交流與合作，包括2022年國際室內田徑錦標賽培訓項目等，與人民日報方面進行了探討。

州務卿丹尼斯 理查德森還應邀做客《人民網》，接受採訪。

中國對外文化交流協會副會長張愛平在會見代表團一行時，就天津青年京劇團參與俄勒岡莎士比亞節合作，參與劇目的編劇與演出，以及在多個領域內的交流與合作與州務卿交換了意見。理查德森希望明年能邀請更多的中國文藝團體與藝術家，來俄勒岡觀賞、參加莎士比亞節的系列活動。

改建中的首鋼舊址，將成為2022年北京冬奧會訓練及比賽場地。代表團一行在參訪過程中，就俄勒岡體育集群與中國體育集群相關合作項目，與2022北京冬奧會籌委會負責人進行了探討。目前，中國正在與俄勒岡州的美國籃球學院合作，實施「雛鷹」計劃，為中國培訓一批未來的體育之星。

11月12日，代表團一行抵達江蘇省灌雲縣，參加了在伊甸園景區舉行的俄勒岡州與灌雲縣合作建設的玫瑰花園項目奠基儀式。

俄勒岡州務卿理查德森，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進，灌雲縣縣長朱興波、縣人大副主任王從華等為奠基石培土，共同栽植了高桿品種玫瑰。

灌雲縣與俄勒岡州克拉克馬斯郡，於2016年11月30日正式簽署了友好郡縣意向書，為雙方進一步深入合作奠定了堅實基礎。玫瑰花園項目是雙方締結友好郡縣以來的第一個合作成果，也是灌雲縣旅游產業的第一個對外合作項目。

州務卿丹尼斯 理查森在致賀詞時表示，俄勒岡州克拉克馬斯郡與灌雲縣有著良好的合作前景，希望能在更多領域開展廣泛的合作與交流，不斷增進彼此間的友誼和感情，實現互惠共贏。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會提供）